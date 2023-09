“Grande Fratello”, la notizia improvvisa su Beatrice Luzzi: cosa succederà stasera

Durante la puntata di stasera, lunedì 25 settembre 2023, del Grande Fratello, Beatrice Luzzi avrà modo di apprendere una bellissima notizia. Si tratterà di una sorta di rivincita dopo le ultime pesanti litigate con i suoi compagni di avventura. Cosa ne penseranno gli altri concorrenti di questa nuova svolta nel percorso di Beatrice Luzzi nel reality show? (Continua dopo le foto)

Beatrice Luzzi, le liti con gli altri concorrenti

Negli ultimi giorni, la concorrente era stata protagonista di alcune liti all’interno della casa. In particolare, Massimiliano Varrese l’aveva già attaccata durante un blocco pubblicitario durante la diretta della quarta puntata e lo sfogo ha continuato anche il giorno dopo, in cucina. “Beatrice è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Cinquant’anni e sei ridotta così? Sei messa male, eh. Non c’è da fare troppi esempi. Lei gioca sporco, ha cercato sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti quando ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Vai di nuovo a screditarmi? Imbarazzante!”, ha detto l’attore a proposito di Beatrice e poco dopo si è sfogato proprio con lei. “Non voglio più parlare con te, sei falsa!”, le ha urlato contro. (Continua dopo le foto)

Non è la prima volta che qualcuno all’interno della casa, definisce Beatrice Luzzi un’ipocrita. Durante un gioco, più persone hanno affermato che lei sarebbe la più ipocrita della casa, dando il via ad un vero e proprio litigio. L’attrice è crollata sotto i colpi delle critiche, scoppiando poi anche nel pianto pensando ai figli che avrebbero potuto vederla attaccata dal gruppo. Tuttavia, Beatrice Luzzi da stasera, può tirare un sospiro di sollievo. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi è la preferita del pubblico

Novella 2000 ha fatto la classifica dei concorrenti meno e più amati tramite un sondaggio. Beatrice Luzzi è la concorrente preferita del Grande Fratello della settimana con il 17% delle preferenze. Al secondo posto si posiziona Giuseppe Garibaldi col 13% e al terzo posto abbiamo Arnold Cardaropoli con l’11% dei voti. Al quarto postso sono finiti a parimerito con l’8% dei voti Rosy Chin e a Grecia Colmaneras ed Alex Schwazer. Male invece Claudio Roma: il concorrente è il meno votato e potrebbe tornare presto a casa.