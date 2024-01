“Grande Fratello”, tensione alle stelle nella casa: scontro tra Beatrice e Letizia – Che tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris non corra buon sangue non è un segreto per nessuno. L’ultima discussione tra le due nel loft di Cinecittà ne è la prova. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata una frase che la Luzzi avrebbe pronunciato dopo essere rientrata in gioco dopo la morte del padre: “Appena è tornata mi ha abbracciata e mi ha detto ‘adesso siamo in due’. Mi ha toccato sul mio punto debole. Non la sopporto”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, lo strano sfogo di Varrese contro Mirko durante la pubblicità

Leggi anche: “Amici”, dopo Mew e Matthew altri due concorrenti fuori dal programma: cosa succede

“Grande Fratello”, tensione nella casa: scontro tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris

Nelle ultime ore le due concorrenti si sono più volte stuzzicate fino ad uno scontro durissimo: “Meno statua Bea, meno statua e più umana”, ha detto la Petris. “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa“, la replica al vetriolo dell’attrice di “Vivere”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi viene nominato da Beatrice: cosa succede dopo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta confessa cosa prova per Vittorio

“Grande Fratello”, scontro durissimo tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris

Insomma, pare proprio che Beatrice Luzzi e Letizia Petris siano destinate a concludere la loro avventura al “Grande Fratello”, senza arrivare ad un punto d’incontro. È ormai improbabile che il rapporto tra le due possa cambiare. Ha stupito, invece, il pubblico è l’amicizia nata tra Rosanna Fratello e Fiordaliso. Le due cantanti, inizialmente distanti, si sono ritrovate a chiacchierare e scoprire passioni del passato. (continua a leggere dopo le foto)

Beatrice fa notare a Letizia che in seguito al lutto, dopo 25 giorni, lei non le abbia mai chiesto come stesse. Lei risponde "sii più persona e meno statua". Onestamente inizio a pensare che il problema sia l'intelletto, oltre all'empatia.#GrandeFratello pic.twitter.com/QVxFANh3Lh — •Boh• (@Bohassurdo) January 16, 2024

A stupire il pubblico l’amicizia nata tra Rosanna Fratello e Fiordaliso: un po’ di sana leggerezza

Rosanna Fratello ha rivelato di non aver mai tradito suo marito, Pino Cappellano, in tutti gli anni del loro matrimonio che ancora va prosegue. Di contro, Fiordaliso, ha ammesso: “Io ormai non li conto, non lo so. Sono sempre stata una figlia dei fiori”. Si vociferava di un suo flirt ad esempio con Gianni Morandi, un rumor che Fiordaliso ha negato interpellata da Signorini: “Eravamo giovani, ma non è successo mai niente. Mi sarebbe piaciuto fosse successo, ma ero fidanzata, ma non è successo niente”. Un po’ di leggerezza, se vogliamo. Non proprio poca cosa in un momento in cui al “GF” c’è spazio solo per liti e polemiche. Peccato che Rosanna Fratello sia stata eliminata.