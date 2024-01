“Grande Fratello”, la scoperta su Anita a poche ore dalla puntata

Questa sera, lunedì 8 dicembre 2024, andrà in onda una nuova attesissima puntata del Grande Fratello. L’ultima diretta è andata in onda 10 giorni fa e nel frattempo sono successe tante cose. La più eclatante è stata l’uscita di Beatrice a causa della morte del padre. Secondo gli ultimi gossip però, la concorrente dovrebbe rientrare nella casa proprio stasera, per la gioia dei suoi numerosissimi fan. A poche ore dalla diretta, Anita Olivieri ha mostrato una certa preoccupazione. Cosa riguarda? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Anita preoccupata prima della diretta

Anita ha un presentimento riguardo alla puntata di stasera. “Ho il terrore, non mi va di spiegare i motivi ma ho il terrore“, ha detto questa mattina ai suoi inquilini. La ragazza sente che potrebbe succedere qualcosa ma i telespettatori subito hanno pensato male. Secondo loro in realtà Anita sa già che succederà qualcosa stasera e non sarebbe semplicemente un presentimento. Gli utenti infatti sono convinti, da diverso tempo ormai, che la concorrente abbia un feeling particolare con uno degli autori, che le avrebbe spifferato qualcosa sulla puntata. Di cosa potrebbe trattarsi? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, arriva la punizione per i concorrenti: il sospetto su Anita

È probabile che la puntata di questa sera del Grande Fratello si concentrerà sull’uscita di Beatrice, che risale allo scorso mercoledì 3 gennaio. L’addio dell’attrice ha molto scosso Vittorio, che però è stato uno dei pochi a mostrarsi visibilmente dispiaciuto. Gli altri concorrenti invece si sono distinti per comportamenti per nulla rispettosi, che hanno indignato il pubblico e lo stesso Alfonso Signorini, che ha sottolineato la scarsa empatia di qualcuno nei confronti del dolore di Beatrice. Secondo alcune indiscrezioni, i concorrenti che si sono comportati male nei confronti di Beatrice dopo la sua uscita potrebbero ricevere una punizione. (Continua dopo le foto)

I commenti su Anita

Tra loro ci sarebbe sicuramente Anita, che insieme a Letizia, Massimiliano, Garibaldi e Rosy rischierebbe un provvedimento per l’atteggiamento inopportuno avuto dopo l’uscita di Beatrice. E Anita sembra molto preoccupata per stasera. “È già stata avvisata come al solito , le sue solite premonizioni…”, scrive qualcuno sui social. “Aridaje coi sogni“, il commento di un utente. “Spero che l’abbiano avvertita di fare la valigia“, scrivono su X gli utenti convinti che Anita stasera rischi grosso.