I telespettatori del Grande Fratello, sempre attentissimi a ciò che succede nella casa, hanno notato che un concorrente ha esagerato. E non è la prima volta che usa parole che non andrebbero pronunciate. In molti chiedono che venga preso un provvedimento disciplinare o perlomeno che Alfonso Signorini ne parli durante la puntata. Cosa potrebbe succedere?

“Grande Fratello”, ancora parolacce nella casa: richiesto provvedimento disciplinare per Alessio

Ancora una volta Alessio Falsone è al centro di una polemica. Il ragazzo generalmente allegro ed esuberante, a volte si lascia scappare qualche termine che il pubblico del Grande Fratello non vorrebbe sentire. Mentre era in giardino con Sergio e Greta, Alessio ha detto: “Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la“. Parole che subito hanno scatenato una reazione tutt’altro che positiva tra gli utenti che seguono il programma. Tra l’altro non è la prima volta che Alessio usa parole inappropriate. Sono in molti quindi a lamentarsi di lui e del Grande Fratello, che secondo i telespettatori, dovrebbe provvedere e dare ad Alessio un provvedimento disciplinare. (Continua dopo le foto)

I commenti sui social

Le lamentele dei telespettatori su X sono tantissime. C’è chi, ad esempio, ricorda la scorsa edizione del programma. Le parolacce erano all’ordine del giorno e Alfonso Signorini ad un certo punto è intervenuto. “L’anno scorso al Grande Fratello Alfonso ha fatto (giustamente) una ramanzina storica a tutto il gruppo perché si dicevano troppe parolacce. Adesso che c’è il Falsone che dice parolacce ed imprecazioni a gogò, mi aspetto un provvedimento disciplinare”, scrive qualcuno. “Uno che bestemmia, insulta, minaccia, prende in giro e non molla se viene chiesto non è degno di stare lì. Gli altri anni avete squalificato per molto meno”, il commento di un altro utente che ha sottolineato il fatto che il programma non si è mai fatto troppi problemi a squalificare i giocatori. (Continua dopo le foto)

Alessio usa termini terrificanti, possibile che ci tocca sopportare questo soggetto? La parola "mongola" ancora peggio del riferimento all'Alzheimer della fidanzatina. #GrandeFratello — Laura Beatrice Gerlini art (@GerliniLaura) March 10, 2024

“Spero che arrivi una squalifica, o almeno una bella ramanzina”, ha scritto qualcun altro. “Questo va squalificato. Bestemmia a ripetizione dice m***ola a una persona, ma cosa dobbiamo aspettare per vederlo squalificato?”, si legge ancora. “Bestemmia ed è arrogante. Frasi vergognose espresse sui social prima di entrare, tra razzismo e omofobia. Stuzzica polemicizza e risponde con modi allucinanti. Direi che è ora che questo ragazzo venga eliminato”, ha scritto qualcuno a cui Alessio proprio non va a genio. Che Alessio possa essere squalificato al momento è improbabile. Il ragazzo comunque ha portato una ventata di aria fresca nella casa e al momento è impegnato in un flirt con Anita. Presumibilmente, il programma al momento non potrebbe lasciarsi sfuggire un concorrente del genere.