Nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 9 marzo, Giovanni entra in studio per convincere la fidanzata a perdonarlo dopo aver saputo di messaggi, video e chat con una ragazza conosciuta online. I due stavano insieme per un anno e mezzo, prima che Erica lo lasciasse definitivamente. Il giovane dice a Maria di vedere la sua ex fidanzata come la madre dei suoi figli ed è pronto a riconquistarla. Purtroppo la ragazza non sembra toccata dalle parole di lui e chiude la busta. Dopo la storia cala la bufera su Maria.

Leggi anche:

Leggi anche:

Erica viene tradita e chiude la busta

A C’è Posta per te, Giovanni ha mandato a chiamare Erica, insieme ai genitori della ragazza, Sonia e Fabio. Il ragazzo è desideroso di riconquistare la sua ragazza dopo averla tradita virtualmente. Erica, venuta a sapere tutto decide di cacciare di casa Giovanni spingendolo a tornare a vivere dalla madre. Nonostante questo, Erica e Giovanni continuano a frequentarsi, fino allo scorso agosto, quando lei decide di mettere definitivamente un punto alla loro relazione poichè lui era diventato troppo ossessivo paura di perderla.

A questo punto Giovanni sceglie di entrare in terapia, dove capisce molte cose di sé e che la paura e il panico sono legati al timore di essere abbandonato (il padre è andato via da casa quando aveva 10 anni). (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)