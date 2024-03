L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello 2023 ha decisamente registrato uno share molto basso. Il 15% di share potrebbe causare qualche problemino al padrene di casa Alfanso Signorini, il quale non aveva visto mai numeri così bassi. In queste ore in molti si stanno chiedendo quali saranno le sorti del noto reality di Canale 5. Dare un risposta a questa domanda non è facile e non ci resta che aspettare la presentezioni dei nuovi palinsesti Mediaset. Nel frattempo la vita dei concorrenti all’interno della casa procede senza sosta e in queste ultime ore c’è stata una terribile lite all’interno del GF tra Alessio e Perla. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lite tra Alessio e Perla: il brutto gesto di lui

Alessio Falsone è diventato uno dei protagonisti all’interno del Grande Fratello. In poco tempo è riuscito a mettersi in mostra non solo perchè è indiscutibilmente un bel ragazzo, ma anche e soprattutto per il suo carattere. Sfrontato e per nulla intimidito si è addirittura scagliato contro Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Tuttavia a colpire il pubblico sono stati anche alcuni suoi comportamenti decisamente sopra le righe. In più di un’occasione è stato beccato mentre proferiva parole o imprecazioni che hanno fatto gridare alla squalifica. E con Perla Vatiero recentemente ci è ricascato. La lite tra Alessio e Perla ha letteralmente fatto il giro del web.

