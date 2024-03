“Grande Fratello”, confronto definitivo tra Greta e Sergio

Gossip. “Grande Fratello”, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno stretto un forte legame nel corso delle ultime settimane. Nelle ultime ore, però, la concorrente del reality show di Canale Cinque ha voluto avere un confronto con l’inquilino per chiarire definitivamente ogni dubbio in merito al loro rapporto. Scopriamo insieme che cosa è successo e quali sono state le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, tensioni tra le due famiglie

“Grande Fratello”, tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si è instaurato un legame molto profondo durante il loro percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ore che hanno preceduto la diretta di ieri, giovedì 7 marzo 2024, le rispettive famiglie dei due concorrenti hanno vissuto momenti di tensione e scambi di messaggi tramite i rispettivi canali social. “Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l’esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio“, aveva scritto la famiglia di Sergio poche ore prima dell’inizio della puntata. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole della famiglia di Sergio e le scuse della mamma di Greta

La famiglia di Sergio D’Ottavi aveva scritto alcune parole in difesa del concorrente del “Grande Fratello” in seguito alle dure parole che Josh Rossetti aveva utilizzato nei confronti dello chef. “I ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiedo esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore”, aveva scritto la famiglia di Sergio. La mamma di Greta ha voluto a sua volta rispondere, chiedendo scusa alla famiglia D’Ottavi. “Chiedo scusa io per l’atteggiamento poco consono e i modi poco garbati utilizzati da mio figlio nel corso della giornata di ieri. Ma come ogni famigliare avrebbe fatto in quel momento, si è preoccupato della sorella conoscendo ed essendo il primo a vivere la patologia della quale soffre Greta e nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza. Seppur in modo scherzoso e giocoso”. (Continua a leggere dopo la foto)

