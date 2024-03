“Grande Fratello”, Beatrice sorprende Varrese a farlo: ecco cosa

Gossip. “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi è la prima finalista di questa nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Da quando l’attrice è entrata a colpo secco in finale, gli equilibri della casa sono mutati, così come le alleanze e le strategie. Massimiliano Varrese, che per gran parte del suo percorso all’interno della casa, è stato un acerrimo nemico di Beatrice, sembrerebbe aver improvvisamente cambiato rotta e tra i due sembra essere nata un’intesa. Durante la notte, l’attrice ha sorpreso l’inquilino durante una performance un po’ particolare. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, sfuriata epica di Beatriz contro Brando: cos’è successo

Leggi anche: Carlo Cracco, l’uovo di Pasqua è bellissimo ma il prezzo lascia tutti a bocca aperta

“Grande Fratello”, il passato tra Beatrice e Massimiliano

“Grande Fratello”, il rapporto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è sempre stato molto burrascoso. In alcune occasioni l’attore ha persino superato il limite, utilizzando dei termini molto forti nei confronti della concorrente. “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva “più smucini il secchio di ca**a e più puzza. Diceva così e aveva ragione“, aveva dichiarato una volta l’attore, scatenando l’ira del pubblico che aveva chiesto la squalifica immediata del concorrente. (Continua a leggere dopo la foto)

Il nuovo rapporto tra i due inquilini

Nelle ultime settimane, e in seguito all’avvicinarsi della finale, il comportamento di Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi è pian piano cambiato. Tra i due concorrenti sembra essere nata un’intesa e la loro relazione è diventata con il tempo molto più distesa. Durante la notte, l’inquilino della casa più spiata d’Italia si è calato in una performance molto particolare che ha destato l’attenzione di Beatrice e del pubblico a casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva