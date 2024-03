Questa mattina Giuseppe Garibaldi ha ricevuto una sorpresa da chi sicuramente lo ama sopra ogni cosa, lo conosce meglio di tutti e sa quanto vale. Una sorpresa però che il ragazzo non sembra averlo toccato molto, vista la sua reazione. Anche gli altri coinquilino sono rimasti sorpresi di fronte a tale indifferenza ma gli hanno comunque dimostrato il loro affetto. Eppure c’è qualcosa che il bidello che si tiene dentro e lo fa soffrire.

Leggi anche: “Grande Fratello”, confronto definitivo tra Greta e Sergio

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita viene scaricata dall’ex: lei reagisce così

Garibaldi riceve una sorpresa ma rimane sofferente

Nel corso della puntata di ieri, dopo l’uscita di Grecia, tutti concorrenti, tranne Beatrice sono stati mandati in superled e uno dopo l’altro hanno dovuto pescare dei piramidali. I quattro che hanno trovato il fondo nero hanno fatto il nome di un inquilino che secondo loro non meritava la finale. Simona, Alessio, Federico e Massimiliano sono stati eliminati. I restanti 8 concorrenti quindi sono stati chiamati a nominarsi nuovamente e i concorrenti più votati sono stati Paolo, Letizia, Rosy e Anita, mentre Greta, Giuseppe, Sergio e Perla ottenendo meno consensi vedono sfumare la possibilità di andare in finale prima del tempo. Chi non l’ha presa per niente bene è stato Massimiliano che si è scagliato contro Perla accusandola di aver sbagliato ad eliminarlo, al suo posto avrebbe dovuto scegliere Sergio. Questa mattina Giuseppe ha ricevuto una bellissima sorpresa ma il gieffino è rimasto sofferente, anche lui non ha accettato di non essere il corsa per la scelta del secondo finalista? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)