Il Grande Fratello continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c’è sicuramente Anita Olivieri, la quale è sempre più combattuta tra il suo ex Edoardo e Alessio Falsone. Durante la puntata di giovedì 7 Marzo 2024, Alfonso Signorini ha parlato con la ragazza romana per capire meglio i suoi sentimenti. Anche se lei considera il suo ex ancora come il padre dei suoi figli, la Olivieri sembrerebbe aver preso un’altra direzione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Anita viene scaricata dall’ex: lei reagisce così

Il cuore di Anita sembra essere diviso tra il suo ex Edoardo e il suo compagno di avventura Alessio Falsone. Che dire? Per la ragazza sono settimane intense all’interno della casa del Grande Fratello. Anita Olivieri ha sempre parlato del suo ex, Edoardo, definendolo il padre dei suoi figli. Anche quando Edoardo è andato in puntata a farle una sorpresa tra i due sembrava tornato l’amore. Poi in casa è arricato Alessio Falsone e tutto è cambiato. Nel corso dell’ultima diretta del GF, Alfonso Signorini ha chiessto ad Anita di spiegare agli italiani chi è per lei Edoardo: “Io lo confermo, credo prescinda dal rapporto, sono in difficoltà, entrare qui era anche capire com’era la situazione con Edoaerdo. Ma io sto qui da sei mesi. Non posso deciderla questa cosa di Alessio ma non riesco a controllarle. Edoardo i suoi limiti li conosce e le mancanze che ho avuto le sa bene”. Poi Signorini ha detto: “Edoardo sta soffrendo non è abituato a questa esposizione mediatica e ci ha chiesto di non essere coinvolto e non ne vuole più saper. Un’ora fa abbiamo dato ad Edoardo il numero di telefono diretto, se vorrà potrà chiamarti”. Edoardo non ha chiamato e così la ragazza ha avuto una reazione.

