“Grande Fratello”, Giuseppe Garibaldi si espone e racconta di un dialogo avuto con Beatrice Luzzi a microfoni spenti. Le sue parole fanno trapelare qualcosa di molto importante che starebbe succedendo tra i due.

“Grande Fratello” Garibaldi rientra nella casa e qualcosa cambia

Qualcosa sta cambiando nel rapporto tra i due concorrenti del “Grande Fratello” Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due avevano un rapporto molto ravvicinato nelle prime settimane di convivenza nella casa, ma poi qualcosa si era incrinato. Forse per via di incomprensioni reciproche, i gieffini avevano completamente perso la sintonia e i loro confronti erano sempre molto tesi. Qualche tempo fa Giuseppe Garibaldi era stato costretto a uscire dalla casa per accertamenti dopo aver avuto un secondo malore improvviso all’interno della casa. Da poco è potuto finalmente rientrare cercando di riambientarsi e di recuperare il tempo perduto. I coinquilini erano sembrati subito molto contenti ed entusiasti del ritorno di Giuseppe, al punto da mettere da parte gli attriti che negli ultimi tempi facevano scattare discussioni furiose in ogni istante. Pareva infatti che i gieffini si volessero contenere per dare il benvenuto a Giuseppe e assicurargli un rientro un po’ più calmo dopo la disavventura del malore.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si riavvicinano dopo le incomprensioni

Beatrice Luzzi e Giuseppe si sono riavvicinati trovandosi in più occasioni a parlare tra loro. Sia l’attrice che il bidello calabrese hanno in comune un percorso piuttosto travagliato nel reality seppur per motivazioni completamente diverse. A un passo dalla fine del programma, i due stanno tirando le somme ed entrambi sono d’accordo che sia ora di prendere l’esperienza con un po’ di leggerezza e pensando a divertirsi un po’ di più. Durante le riprese di ieri, le telecamere del “Grande Fratello” hanno ripreso Giuseppe mentre si appartava con la concorrente Letizia Petris per chiacchierare un po’ faccia a faccia. Durante il confronto, il bidello calabrese ha voluto esporsi riferendo alcune frasi che Beatrice gli avrebbe detto in confidenza senza microfono.

