“Grande Fratello”, occhi puntati su Alessio: cos’è successo dopo il bacio con Anita

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello, Alessio è sempre al centro dell’attenzione. Grazie al suo carisma e al suo fascino ha fatto colpo sulle ragazze della casa, in particolar modo su Anita, che prima d’ora non si era mai sbilanciata con nessuno. I due sono arrivati a baciarsi nella notte dopo la scorsa puntata. Dopo il bacio però, i telespettatori hanno notato che Alessio è pensieroso e molti hanno anche un’idea del perché. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla è una furia: cos’è successo con Letizia

Leggi anche: Sorpresa top a “The Voice”: chi si è presentato sul palco

Cosa sta succedendo tra Anita e Alessio

Anita per la prima volta ha trovato qualcuno nella casa che la stuzzica: Alessio, che ricambia la simpatia. Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha regalato ai due una serata in suite e i due ne hanno approfittato per conoscersi meglio. Alla fine della cena i due si sono tuffati nella vasca idromassaggio dove si sono scambiati il loro primo bacio. La nuova love story però non ha entusiasmato il pubblico. In tanti pensano infatti, che la relazione tra i due non sia autentica, ma dettata dalla voglia di creare dinamiche e arrivare in finale. Dopo quello che è successo nelle ultime ore, poi, più telespettatori si sono chiesti come stiano realmente le cose. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi riceve una sorpresa ma rimane sofferente

Leggi anche: “Grande Fratello”, confronto definitivo tra Greta e Sergio

Alessio e Anita non convincono

Molti utenti su X le parole di Beatrice contro Anita. “Come disse una saggia rossa ‘un saluto a Edoardo, in bocca a lupo a Edoardo’”. Anita sembrava essere presa dall’ex fidanzato ma durante l’ultima puntata lui l’ha scaricata e lei si è buttata tra le braccia di Alessio. In molti hanno notato un atteggiamento strano nel ragazzo dopo il bacio che i due si sono scambiati. È successo ieri, quando hanno iniziato a volare degli aerei con alcuni messaggi. E uno di questi era dedicato ad Alessio. (Continua dopo le foto)

Alessio dopo l'aereo con perla starà pensando "oddio la ship con anita fuori non sta avendo successo forse era meglio con perla" #grandefratello pic.twitter.com/ZEfOrRdCld — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 8, 2024

“Grande Fratello”, il dubbio di Alessio dopo l’aereo per lui e Perla

Da fuori è arrivato un messaggio preciso ad Alessio: i fan stanno dalla parte di Perla. Dopo aver visto l’aereo, il concorrente è sembrato pensieroso. In molti hanno scherzato sul fatto che forse Alessio ha oresi la decisione sbagliata: era meglio continuare ad avvicinarsi a Perla? “Alessio dopo l’aereo con perla starà pensando ‘Oddio la ship con Anita fuori non sta avendo successo forse era meglio con Perla’”, si legge su X.