Royal Family senza pace, grave lutto poco fa

Un altro lutto ha colpito in questi giorni la Royal Familiy. Un duro colpo per Re Carlo dopo la morte di Thomas Kingston, adesso che si trova ancora in cura per la forma tumorale. Davvero un periodo difficile per la monarchia che fatica a riprendersi.

Grave lutto per la Royal Family

Amico d’infanzia di re Carlo, è deceduto due giorni fa, a 78 anni, il capitano Ian Farquhar. Cacciatore dalle grandi doti, Farquhar ha prestato servizio come scudiero della Regina Madre. È poi entrato nel Queen’s Own Hussars, il reggimento di cavalleria dell’esercito britannico, esclusivamente dedicato alla difesa dei reali. Il capitano è morto nella tenuta di Carlo, a Highgrove nel Gloucestershire, dove da anni aveva affittato una fattoria, a sottolineare quanto fosse vicino al sovrano. (continua dopo la foto)

Chi era Ian Farquhar

La notizia della morte di Farquhar pare abbiamo molto scosso il Re che si trova a lottare contro il cancro. Ian era molto legato alla famiglia reale ed era padre dell’ex fidanzata di William. Da giovane, infatti, il principe William ha avuto una lunga relazione con Rose Farquhar, suo primo amore e figlia dell’uomo di fiducia del re. William e Rose si sono conosciuti al Beaufort Polo Club nel Gloucestershire. La coppia era solita organizzare picnic romantici nella campagna del Gloucestershire. La storia poi finì, pare proprio dopo l’incontro del principe con Kate Middleton, anche lei non in gran forma. I due ex hanno comunque tenuto un buon rapporto.

Farquhar era malato da tempo. Era molto legato anche a Camilla ed al suo ex marito Andrew Parker Bowles. Il capitano Farquhar studiò a Ludgrove ed Eton, frequentata anche da William. Prestò servizio militare nel Regno Unito, in Medio Oriente, ad Aden e in Estremo Oriente con gli ussari della Regina. Divenne scudiero della Regina Madre nel 1971, rimanendo in carica per due anni. Divenne co-maestro e capocaccia del duca di Beaufort nel 1985, ritirandosi come cacciatore solo nel 2010 e rimanendo co-maestro fino al 2019. el 2018 era tra gli invitati alle nozze tra Meghan e Harry.