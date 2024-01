“Grande Fratello”, Perla crolla in lacrime dopo la grave accusa – Nella Casa più spiata di Italia le emozioni sono amplificate: Perla Vatiero aveva detto che non ci avrebbe nemmeno pianto e invece, lontano dai suoi compagni d’avventura, la giovane si è abbandonata ad un lungo pianto in camera da letto. Ad averla scossa profondamente le parole di Stefano Miele durante uno scontro notturno. Ma facciamo prima un doveroso passo indietro… (continua a leggere dopo le foto)

A detta di Stefano Miele, la ex di «Temptation Island» lo avrebbe aggredito perché furiosa con chi stava russando, ossia Monia La Ferrera. Sempre secondo la versione del concorrente la giovane avrebbe anche usato parole pesanti contro la coinquilina. Perla Vatiero ha negato ogni cosa con Greta e con la stessa Monia, con cui ha avuto poi un chiarimento sempre in camera da letto. La ragazza si è detta ferita dalle parole di Miele, soprattutto quando le ha dato dell’aggressiva. (continua a leggere dopo le foto)

“È una cosa su cui ho lavorato e ci sto lavorando, ma non riuscirei mai a esserlo, nemmeno se volessi”, ha dichiarato Perla Vatiero, che poi è scoppiata in lacrime, abbracciata da Monia. Quest’ultima ha replicato che Stefano Miele ha un modo di fare che non le piace e il suo ragionamento ha trovato il supporto di Paolo e Letizia: “Lui prima dice una cosa e poi la ritira”. Letizia ha poi proseguito: “Lui dice cose su di noi e poi chiede scusa prima della puntata pensando di ripulirsi le mani, ma non funziona così”. Secondo i ragazzi la new entry ha un comportamento decisamente ambiguo. (continua a leggere dopo le foto)

Anche meno, anche meno a me non frega un cazzo di stefano ma sto discorso del cazzo anche no dato che le ha dato prina dj entrare della prostituta rifatta #grandefratello pic.twitter.com/bF8fM8M9e6 — Khaleesi 🐉🔥 (@haleydumphy1) January 22, 2024

“Prima dice una cosa, poi la ritira”, confidenze tra coinquilini

Dopo essersi lasciata andare a copiose lacrime, Perla Vatiero ha detto di non voler sentire accuse infondate. “Ha peggiorato il tutto quando per avere ragione mi ha detto che il problema reale è che non avevo chiesto per favore!”, ha sbottato l’ex di Mirko. Più tardi Perla e Stefano hanno avuto un confronto dove hanno però continuato a ribadire i rispettivi punti di vista senza arrivare ad una pacifica conclusione.