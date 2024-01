“Grande Fratello”, uno dei concorrenti avrebbe fatto coming out: cos’è successo – I nuovi ingressi al “Grande Fratello” hanno reso un po’ più frizzante l’atmosfera nella Casa più spiata di Italia. Dinamiche diverse con personaggi che stanno cercando di portare il loro vissuto nel gioco. In queste ultime ore stanno facendo discutere le recenti esternazioni di una new entry: Stefano Miele. Il concorrente, che nelle scorse ore ha avuto un brutto diverbio con Greta, ha parlato di un presunto omosessuale nel Loft di Cinecittà. Un coming out “forzato” che ha fatto montare su tutte le furie gli utenti su “X”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, lo strano sfogo di Varrese contro Mirko durante la pubblicità

Leggi anche: “Amici”, dopo Mew e Matthew altri due concorrenti fuori dal programma: cosa succede

“Grande Fratello”, concorrente si sbilancia: “Credo sia gay”, bufera sui social

Stefano Miele nella notte di sabato 20 gennaio ha avuto un forte scontro con Greta Rossetti. Dopo aver sentito quest’ultima sminuire la sua storia con Mirko e affermare di ‘tifare’ per la coppia con Perla, Stefano non ha potuto fare a meno di sottolineare l’ipocrisia della cosa. La ragione di tutto questo? Fino a qualche settimana fa Greta dichiarava di essere innamorata di Brunetti, senza parlare del fatto che i due abbiano pure lo stesso tatuaggio. Ad ogni modo l’atteggiamento di Miele non è piaciuto molto ad alcune delle sue coinquiline, che si sono ritrovate a parlare di lui in giardino. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi viene nominato da Beatrice: cosa succede dopo

Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta confessa cosa prova per Vittorio

“Grande Fratello”, Stefano Miele: “Secondo me Federico è gay…”

L’ex tentatrice Greta Rossetti, Fiordaliso e Letizia Petris hanno ammesso di essere scettiche nei confronti di Stefano, non solo per la discussione con la giovane, di cui parlavamo sopra, ma anche per un altro motivo. Sembra che conversando con Letizia, lo stilista avrebbe fatto capire che uno dei ragazzi della Casa potrebbe essere omosessuale. Di chi si tratterebbe? Per Stefano Miele sarebbe gay Federico Massaro, il modello residente a Seoul. “Non è carino quando non c’è una persona presente”, ha puntualizzato la Petris riguardo le insinuazioni di Stefano. Fiordaliso seccata ha definito il nuovo entrato un provocatore e la sua opinione è stata condivisa dal popolo del web. I più si sono mostrati d’accordo anche con Letizia: nel caso Federico fosse effettivamente gay, l’unica persona che dovrebbe avere il diritto di rivelarlo è lui stesso. Ricordiamo che Massaro non ha mai parlato di una sua presunta omosessualità. Il rumor lanciato da Stefano Miele è stato rilanciato da diversi siti di gossip come “Biccy” e “Gossip e Tv”. (continua a leggere dopo le foto)

Stefano Miele è dichiaratamente omosessuale: è felicemente fidanzato con un medico

“Sono cose che non si dicono se non c’è la persona presente. Un po’ come fece Beatrice con me“, ha affermato Letizia Petris. Parole a cui Fiordaliso ha replicato così: “Per me no ma anche chissenefrega. Stefano è qui per provocare e questo mi dà un po’ noia“, ha esclamato la cantante riferendosi a Massaro. Stefano Miele è invece dichiaratamente omosessuale, ne ha parlato anche durante la sua clip prima di varcare la soglia della porta rossa: “Ho 33 anni e sono uno stilista. Sono spontaneo, sono puntiglioso e un precisetto. Mi piace anche il disordine però, ma il mio disordine. C’è una parte del corpo che mi piacerebbe cambiare. Mi farei le gambe più lunghe di almeno 5 centimetri, mi allungherei le tibie. Sono fidanzato e sono anche molto innamorato. Lui fa il medico ed è serissimo. Entro al GF perché voglio vincere. Lo prendo in considerazione almeno”.