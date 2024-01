“Non glielo puoi toccare”. “GF”, il colpo basso di Fiordaliso a Beatrice scatena la polemica – Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno un rapporto particolare nella casa del “Grande Fratello”. Le due sembrano alternare un rapporto di amicizia ad un insieme di stoccate velenose. Recentemente la cantante, riferendosi all’attrice di “Vivere”, ha fatto una confessione che sta facendo discutere sui social. Di mezzo il rapporto della Luzzi con un giovane inquilino. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, colpo basso di Fiordaliso a Beatrice Luzzi: è polemica

Fiordaliso, mentre si trovava in compagnia di altre concorrenti, si è espressa su Beatrice Luzzi, chiamando in causa il rapporto estremamente stretto che si è creato proprio tra l’attrice e Vittorio Menozzi. Secondo Fiordaliso, Beatrice ci tiene al giovane ed è molto gelosa di lui. Questo sarebbe il motivo della spropositata irritazione per lo scherzo organizzato da Greta Rossetti. Nelle ore precedenti l’ex volto di “Temptation Island” e Menozzi avevano fatto credere di aver consumato un bacio appassionato. La cantante aveva riferito tale pettegolezzo all’attrice di Vivere che si era piuttosto irritata con lei. “Non passa un messaggio sbagliato, sto scherzando non si può più scherzare?“, ha sbottato Fiordaliso. Quest’ultima si è poi lasciata andare ad una considerazione che non è passata in sordina. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, stoccata di Fiordaliso a Beatrice Luzzi: la rivelazione su Vittorio Menozzi

Beatrice Luzzi sarebbe molto gelosa di Vittorio, secondo Fiordaliso. Le compagne d’avventura Perla, Letizia, e Rosy Chin hanno dato ragione alla cantante. “Era uno scherzo il bacio tra Greta e Vittorio, non se lo sono neanche dato. È pesante. Io a lei voglio molto bene, però, lei Vittorio lo vuole sempre tutto per sé. Lui non glielo puoi toccare è come se fosse il suo bambino, come se fosse suo figlio. Lei secondo me si è arrabbiata perché Vittorio non lo ha detto prima a lei”, ha rimarcato l’artista. Chissà che nella prossima diretta Beatrice Luzzi vedrà la clip in questione. I telespettatori sui social hanno fatto capire che gradirebbero vedere un confronto tra le due protagoniste del reality show di Canale 5. Tanti hanno criticato Fiordaliso per il suo atteggiamento. (continua a leggere dopo le foto)

diecimila volte meglio una scenata da esaurita come quella di beatrice che il pettegolezzo bisbigliato da sfigata come quella di fiordaliso, ovviamente partendo dal presupposto che si parla di gente che si definisce amica eh se non fosse così stica pic.twitter.com/nnzL28XyX0 — nina (@chetimportaaa) January 21, 2024

Veramente mi cadono le braccia a sentire sta vipera cattiva serpe cattiva Luzzi , e poi dicono che è Anita che parla così sempre , ma a me cadono le braccia della incoerenza di Fiordaliso e della incoerenza di Letizia che prima ci litiga con bea e poi sta con bea , che assurdità — Kiarit (@ChiaraTripodi13) January 18, 2024

Il giovane aveva manifestato una certa sofferenza quando l’attrice era uscita dalla Casa

Che Vittorio ci tenga a Beatrice Luzzi è chiaro: quando lei è uscita dalla casa per la morte del padre il giovane ha manifestato una certa sofferenza. La stessa Fiordaliso in quei difficili giorni ha tentato di supportare Menozzi: “A un dolore così grande non puoi dare consolazione”. La cantante aveva poi amorevolmente asciugato le lacrime sul volto del ragazzo. Il modello si era infatti isolato e si era lasciato andare ad un doloroso pianto per le sofferenze dell’attrice.