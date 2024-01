“Grande Fratello”, Perla nei guai con la produzione: saranno presi provvedimenti

Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del Grande Fratello 2023, condotto come sempre da Alfonso Signorini su Canale 5. Il cast di quest’anno sta decisamente movimentando le giornate dei telespettatori con una serie di colpi di scena. In queste ore sembra essere finita nei guai Perla, la produzione del Grande Fratello sta pensando a dei provvedimenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione

Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla Vatiero choc contro Beatrice: “Mi tremano le mani”

Leggi anche: “Grande Fratello”, Perla Vatiero crolla in lacrime dopo la grave accusa

Leggi anche: “Grande Fratello”, l’errore di Perla lo hanno sentito tutti: la regia costretta ad intervenire

“Grande Fratello”, Perla nei guai con la produzione: i fatti

Nella casa del Grande Fratello, Perla Vatiero è vanuta a sapere di alcuni commenti fatti da Stefano Miele sul suo comportamento. Immediata la reazione della ragazza che ha dichiarato: “Non si deve permettere. Hanno sbagliato proprio persona, io non sono come gli altri. Mi scivola tutto”. Poi nel giardino del GF, Perla Vatiero ha cercato un confronto con Stefano Miele per chiarire i malintesi. La discussione ha aumentato la tensione tra i due che non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. “Non mi girare le parole. Io non ho mai detto brutte parole a Monia. C’è una grande differenza con quello che è successo. Io sono buona e cara, ma non mi puoi mettere in bocca parole che non esistono”, ha dichiarato Perla davanti a Stefano. Stefano ha replicato raccontando l’evento che ha portato alla lite tra i due inquilini: “Cosa ci vuoi fare se una persona russa un po’? Ho solo detto che sei stata sgarbata. Tutto qui”. Perla però non ha accettato le critiche di Stefano sul suo atteggiamento e i toni tra i due si sono alzati sempre di più. “Ti ho solo chiesto un favore perché eri in piedi e vuoi fare tutto questo casino”, ha aggiunto Perla. “Tu puoi essere un po’ più gentile?”, ha chiesto Stefano facendo innervosire Perla. Dopo con lo scontro avuto con Stefano, Perla Vatiero ha pianto e si è sfogata con Monia, Letizia e Paolo. “A me la parola aggressiva pesa. È una cosa mia personale. Io do sempre peso alle parole che dico. Tu mi vieni a dire che sono una persona aggressiva. Io so quanto sono migliorata. Sei finto e sei falso. Io gli ho detto che mi deve stare lontano”, ha spiegato Perla cercando di trattenere le lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)

Una lite fuori dai limiti

Le cose al Grande Fratello non vanno troppo bene per Perla Vatiero, sia per il suo rapporto con Beatrice Luzzi che per quello con Stefano Miele, che è esploso in una discussione non certo priva di colpi di scena. Quello che però in molti stanno notando è che, come anche Beatrice Luzzi ha fatto presente, Perla ha detto delle parole che ora potrebbero incastrarla e metterla nei guai con la produzione. La furia di Perla si è abbattuta su Stefano Miele e molti affermano di non averla mai vista così arrabbiata. Proprio per questo, si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo.