“Grande Fratello”, l’errore di Perla lo hanno sentito tutti: la regia costretta ad intervenire

La nuova edizione del Grande Fratello 2023 continua ad entusiasmare il pubblico di Canale 5. Ogni giorno c’è qualche colpo di scena che va a movimentare la vita nella casa più spiata d’Italia. I concorrenti sono seguiti 24ore su 24 in modo tale che i telespettatori riescano a cogliere ogni dinamica tra di loro e questa volta i riflettori si sono accesi su Perla, la quale avrebbe commesso un grosso errore grammaticale. Una gaffe che ha spinto la regia ad intervenire immediatamente. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, colpo basso di Fiordaliso a Beatrice Luzzi: è polemica

Leggi anche: “Grande Fratello”, confessione clamorosa di Paolo Masella su Perla e Mirko

Leggi anche: “Grande Fratello”, concorrente si sbilancia: “Credo sia gay”, bufera sui social

Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente lascia tutti senza parole: “Sono gli ultimi dieci giorni”

“Grande Fratello”, Perla fa una gaffe: interviene la regia

L’errore grammaticale di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023 lo hanno sentito tutti. La clip in poco tempo ha fatto il giro del web, sollevando commenti anche ironici oltre che pungenti. Insomma, al pubblico italiano affezionatissimo al programma non sfugge veramente nulla. Sembra proprio che Perla abbia commesso un errore grammaticale ‘imperdonabile’. Come il pubblico ha avuto modo di apprendere, Perla si sarebbe schierata a favore di Greta Rossetti nel corso del confronto avvenuto con Stefano Miele. Peccato solo però che la gieffina sembra aver sbagliato un congiuntivo. “Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, riporta la clip corretta appositamente dal Grande Fratello. Ma ai fan la verità non può certo nascondersi. E infatti a nessuno sfugge che Perla abbia detto “era falso”, cadendo appunto in errore. Commenti dunque a cascata di vario genere. Da chi ha sottolineato l’errore scherzandoci su, a chi sicuramente si è lasciato andare a considerazioni più pungenti. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella notte le parole di Stefano portano ad un confronto con Greta 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/nOoh2Fs50h — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2024

Il diverbio notturno con Stefano

La notte nella casa del Grande Fratello 2023, per alcuni concorrenti, sembra essere stata turbolenta e con qualche diverbio qui e lì. Protagonisti della vicenda sembrano essere Monia, Perla e Stefano. Lo stilista ha provato a confrontarsi con Monia in giardino, mentre il resto degli inquilini erano intenti a fare colazione: “Ti volevo avvisare, Perla si è ingiustamente arrabbiata con me perché tu russavi”. Il concorrente ha raccontato di aver avuto un acceso diverbio con l’influencer a causa del leggero russare di Monia. Stefano avrebbe provato a placare l’animo di Perla, senza avere successo e anzi si è detto sconvolto per i modi della coinquilina: “Non ho mai visto nulla del genere in vita mia. Se uno russa mica è colpa sua?” Monia è rimasta basita da tali accuse, così come Greta che ha notato in Stefano un atteggiamento di accusa continuo, tanto che la prima ha affermato: “Hai visto la mia reazione? Non ho detto nulla”. Poco dopo, Stefano ha parlato dell’accaduto a Grecia e Vittorio. Poi si è confrontato con Beatrice, la quale ha ribadito la sua opinione di Perla: “È venuto fuori il personaggio”.

Poco dopo, anche Perla si è svegliata e ha raccontato la sua versione dei fatti a Greta e Grecia: “Ci mancava solo lui”. Greta le ha detto quanto affermato da Stefano e ha consigliato all’amica di non cadere nelle provocazioni, perché è di questo che si parla. Il consiglio di Grecia, invece, è stato quello di stare calma e di non cedere. La ragazza, però, ha dato una versione diversa dei fatto e poi ha detto: “Si è aggiunta anche Beatrice, non hanno capito che con me questo gioco non funziona”. La concorrente poi ha aggiunto che alla prima occasione vuole chiarire con i diretti interessati.