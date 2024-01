“Grande Fratello”, Perla choc contro Beatrice: “Mi tremano le mani!” – Clima ancora teso nella Casa del Grande Fratello. Dopo una discussione avvenuta nella notte, Perla Vatiero se l’è presa prima con Stefano Miele, per poi sbottare anche contro Beatrice Luzzi. L’attrice sarebbe colpevole di aver difeso l’amico e di aver chiesto all’ex volto di “Temptation Island” di lavare i piatti. Scopriamo insieme cos’è accaduto… (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Perla Vatiero choc contro Beatrice: “Mi tremano le mani”

Il tutto sarebbe nato la notte fra domenica e lunedì quando, mentre Monia La Ferrera stava russando, Perla Vatiero si sarebbe arrabbiata con lo stilista. Al risveglio, Stefano è andato a lamentarsi con gli altri inquilini, definendo l’atteggiamento della giovane aggressivo. L’ex di Mirko ha respinto tale versione dei fatti, dopo aver pianto ha avuto addirittura un chiarimento con la stessa Monia. La Vatiero si è sfogata poi in cucina, mentre preparava la colazione insieme a Grecia Colmenares e a Greta Rossetti: “Ma secondo te io ho bisogno di dire brutte parole? Che io lo vado a svegliare? Il giorno dopo glielo dico in faccia che ha rotto che russa la notte. Il bello è che si è messa in mezzo pure Bea. Hai capito? Eh no ma con me però sbattono male! Io non sono… eh! Io non sono gli altri. Con me sbatte male”. E ancora: “Non si devono permettere. Devono arrivare fino a cinque. Hanno sbagliato proprio persona. Si pensa che lei mi tocca? O mi fa male? A me lei non mi fa niente. Lei mi scivola proprio. Pensa che mi metto a piangere per lei o che mi faccio prendere dall’esaurimento qua dentro per lei? Amore mio… ma dai… ti voglio bene… Infatti basta. Ma io lo rovino. Io lo rovino domani. Io stavo esaurita? Ma io brutte parole? Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata p*ttana… capito? Ma tutto a posto? Ma quanto mi permetterei? Che la sveglio io e le dico “Amore non russare più”. Glielo dico io”, ha detto la Vatiero riferendosi a Monia. (continua a leggere dopo le foto)

Sfogo durissimo di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi pare abbia difeso il suo amico e poi avrebbe chiesto a Perla di lavare i piatti. A quel punto la Vatiero è sbottata anche con lei: “Mi ha detto che c’erano da fare i piatti. Aspetto solo domani. Mi tremano le mani! Lei vuole dire a tutti quello che devono fare, ma con me ha sbagliato. Con me ha proprio preso un palo. Più mi dici una cosa e più non la faccio. Io le cose in casa le faccio per tutti, ma non quando le dice lei. Non le faccio perché lei lo dice a chi vuole. E non lo deve fare perché io non sono… Lei ha bene in testa cosa fare, assolutamente. Peggio per lei, io ho la vita mia e sono serena. Ho altre cose a cui pensare, le mie mancanze, sono qui da due mesi. Mi inizia a colpire nei mesi di debolezza”. (continua a leggere dopo le foto)

perla che si caga in mano quando arriva bea…, aspetto i commenti delle fan “PERLA LA MOTOMAMI RISPETTOSA CHE NON PRENDE PER I CAPELLI BEA”

comunque la bellissima deve svegliarsi e smetterla di leccarle il culo xche era molto meglio prima😃 #GrandeFratellopic.twitter.com/jILrZQ5kVe — lulù🧚🏻‍♀️ha preso i biglietti per RM (@theekeeys) January 23, 2024

Giusto per dovere di cronaca. Ecco chi ha fattivamente lavato le stoviglie stasera. E se qualcuno avesse dubbi, non è stata Perla Treccani Vatiero #GrandeFratello pic.twitter.com/a6aCOHn5iN — Valentina Federici (@Vale_Rici) January 23, 2024

Tensione alle stelle al “Grande Fratello”

“Se riesce ad averti sotto controllo bene, altrimenti nulla. Ora punta me, sta trovando il momento giusto per attaccarmi e fare una questione con me. Ma io gliela do, io glielo dico, vieni… fallo. Non tengo nulla da fare. Mi fa passare il tempo. In qualche modo li devo passare questi due mesi. Senti la tensione? Sì ma lei non ha capito proprio nulla. Mi faccia passare il tempo, mi venga a stuzzicare. Io ho altri problemi nella vita, ho 25 anni. Se lei non ha problemi e pensa a fare solo queste cose, allora il problema è suo e non mio. Anche Letizia mi ha detto che lei ha detto che io penso solo a me stessa, la prima frecciatina. Letizia mi ha detto tutto. Io in puntata sai che dico? Chi fa le pulizie in bagno?”, ha insistito la Vatiero. Uno sfogo durissimo riportato da “Biccy”. Se ne parlerà nella prossima diretta del “Grande Fratello”? Proprio mentre la ragazza stava facendo questo discorso con alcune inquiline è arrivata Beatrice Luzzi. La ragazza, forse spaventata, ha deciso subito di cambiare registro e argomento.