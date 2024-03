“Grande Fratello”, la notizia sul fidanzato di Anita spiazza tutti

Il percorso di Anita è cambiato molto nelle ultime settimane al Grande Fratello. L’ingresso di Alessio nella casa l’ha messa in crisi: se prima non si era mai interessata a nessuno, con l’arrivo di lui ha dovuto fare i conti con i suoi sentimenti per il nuovo concorrente. E in poco tempo, la ragazza ha deciso di lasciarsi andare, dimenticando l’ex fidanzato con il quale diceva avrebbe voluto ricominciare a frequentarsi. Dopo la visita ad Anita al Grande Fratello nel giorno di San Valentino, non si è più saputo nulla di Edoardo. Nelle ultime ore, è arrivata una segnalazione bomba proprio sull’ormai ex fidanzato della gieffina all’esperta di gossip Deianira Marzano. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, provvedimento disciplinare chiesto per il concorrente: cos’è successo

Leggi anche: Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: scoppia la polemica

La relazione tra Anita ed Edoardo

Anita ha avuto modo di raccontare che rapporto c’è tra lei ed Edoardo qualche mese fa. I due sono stati insieme 10 anni finché non hanno deciso di intraprendere due strade diverse. Dopo due anni da separati, sono tornati sui loro passi e hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Anita però proprio in quel momento è entrata al Grande Fratello. Durante il suo percorso, sembrava aver trovato la conferma del suo interesse verso Edoardo. Qualcuno però, ha messo in crisi le sue certezze: Alessio. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Verissimo”, coming out in diretta del famoso: “Sono sposato da due anni”

Leggi anche: Royal Family senza pace, grave lutto poco fa

L’interesse di Anita per Alessio

Anita ha subito ammesso di provare qualcosa per Alessio ma inizialmente sembrava piuttosto restia a voler approfondire la conoscenza. Ma dopo la notte nella suite regalata loro dal Grande Fratello durante la scorsa puntata, i due giovani sono molto più uniti rispetto a prima. Entrambi hanno dichiarato di avere interesse a coltivare la relazione fuori dalla casa. Una cosa è certa: Anita ha rivalutato la sua relazione con Edoardo. “Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Eh l’ho baciato e ho detto che mi manca. Non è come se fosse. Erano sei mesi che non lo vedevo e l’ho frequentato venti giorni prima di entrare dopo due anni che non lo vedevo. Ma posso essere libera di fare quello che voglio? Sono single… E poi non sapevo che sarebbe entrato lui. Quella storia è romanzata perché siamo in tv. Di che stiamo parlando?”, ha confidato la gieffina a Massimiliano. Ma Edoardo come sta? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, la reazione di Edoardo alla relazione tra Anita e Alessio

Poche ore fa, un’amica della famiglia di Edoardo ha mandato una curiosissima segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano a proposito di come sta affrontando la situazione l’ex di Anita. “Sta malissimo, lei è come se lo avesse già dimenticato senza farsi remore. Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole“, la rivelazione bomba. Cosa succederebbe se Anita venisse a conoscenza delle intenzioni che aveva Edoardo?