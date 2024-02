Home | “Grande Fratello”, Mirko in lacrime per Maddaloni: cosa è successo

Mirko Brunetti è tornato nella casa del “Grande Fratello” per trascorrere alcuni giorni con Perla e con il resto della casa. Oltre a riabbracciare la sua ex fidanzata, infatti, Mirko ha potuto riabbracciare anche i suoi ex coinquilini, con i quali aveva instaurato un rapporto particolare. Mirko si è emozionato per le parole di Marco Maddaloni, che si è complimentato con lui. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Mirko torna nella casa e spiazza tutti: il gesto inaspettato

Leggi anche: “Grande Fratello”, Mirko Brunetti torna nella casa: la reazione di Perla

Mirko torna nella casa del “Grande Fratello”

Nel giorno di San Valentino, Alfonso Signorini ha deciso di fare un regalo a Perla. Mirko Brunetti ha ottenuto l’opportunità di entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia, ovviamente come ospite. L’ex gieffino trascorrerà alcuni giorni nel tugurio con la sua ex fidanzata e solo dopo questo periodo di “convivenza” capiremo quale sarà il loro futuro. Mirko ovviamente ha potuto riabbracciare anche i suoi ex coinquilini, con i quali aveva instaurato un rapporto speciale. L’ex gieffino, inoltre, si è emozionato per le parole spese da Marco Maddaloni nei suoi confronti. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, scoperta choc su Giuseppe Garibaldi dopo il malore

Leggi anche: “Grande Fratello”, notizia bomba su Beatrice: non era mai successo prima d’ora

Mirko in lacrime per Maddaloni

Nella casa del “Grande Fratello”, Mirko Brunetti ha confessato di essersi emozionato per le parole spese da Marco Maddaloni nei suoi confronti. Se da una parte, infatti, c’è chi non ha apprezzato l’atteggiamento dell’ex gieffino, che a volte sembrava voler restare con due piedi in una scarpa, altri hanno elogiato il suo comportamento con le due ex fidanzate, Perla e Greta. Tra questi vi è appunto Marco Maddaloni, che tra l’altro non ha potuto conoscere a fondo l’ex gieffino e ne avrà l’opportunità in questi giorni. (Continua…)

Cosa ha detto Maddaloni

Mirko Brunetti, nella casa del “Grande Fratello”, ha confessato di essersi emozionato per le parole spese nei suoi confronti da Marco Maddaloni e Letizia Petris, i quali hanno mostrato tanto affetto verso di lui e gli hanno fatto i complimenti perché è stato in grado di rendere migliore il clima tra le sue ex fidanzate, Greta e Perla. Le due, un tempo rivali, oggi hanno un rapporto pacifico. La fotografa in particolare gli ha detto.