Ieri sera, 12 Febbraio 2024, è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia è tornato come ospite Mirko Brunetti, il quale è stato per diversi mesi il protagonista del triangolo amoroso tra lui, Perla e Greta. Il ragazzo ha avuto un confronto con Perla e per lei, Alfonso Signorini ha pensato ad una sopresa con i fiocchi. Perla Vatiero, infatti, non sa che mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, potrà riabbracciare Mirko. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Anita ancora contro Beatrice e smentisce Signorini

Leggi anche: “Grande Fratello”, nuovo momento difficile per Beatrice: interviene l’ex marito

Leggi anche: “Grande Fratello”, la frase choc di Maddaloni fa infuriare il pubblico

Leggi anche: “Grande Fratello”, Vittorio Menozzi rivela cosa prova davvero per Greta

“Grande Fratello”, Mirko Brunetti torna nella casa: la reazione di Perla

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Mirko Brunetti ha messo un po’ alle strette Perla Vatiero ottenendo quelle risposte che tanto aspettava. Perla ha aperto un varco e presto i due potranno riabbracciarsi. Alfonso Signorini ha annunciato durante la puntata di lunedì 12 febbraio che Mirko rientrerà nella casa per qualche giorno e precisamente per San Valentino. Un modo per permettere ai due di fare chiarezza sui loro sentimenti. Ovviamente Perla è all’oscuro di tutto. Dopo il confronto in puntata, Perla ha detto: “In questa settimana ho sentito di più la sua mancanza e il bisogno di avere una risposta. La mia l’ho detta, ma lui non mi ha detto se mi vede nel suo futuro. Se torniamo insieme non lo facciamo solo per frequentarci, dobbiamo vedere se riusciamo ad andare oltre quello che abbiamo vissuto. Non faccio il fidanzamento, se va bene vuol dire che è lui l’uomo della mia vita, ma non posso darmi questa risposta. Dobbiamo viverci fuori. So bene cosa voglio e cosa non voglio dalla vita. So bene quali sono gli atteggiamenti da non tenere per distruggere una relazione, ora sono qui, in questo momento non posso darmi risposte. Io vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme solo con due teste più mature”. (Continua a leggere dopo la foto)

L’eliminazione e le nuove nomination

A dover lasciare definitivamente il Grande Fratello, nella puntata del 12 Febbraio 2024, è stato Vittorio Menozzi. Il concorrente è stato il meno votato dal pubblico e ha perso al televoto contro altri tre concorrenti, Beatrice, Stefano e Federico. Subito dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, sono partite le nuove nomination. Garibaldi e Rosy hanno nominato Beatrice. Stefano nomina Marco, Massimiliano invece Stefano. Anita nomina Beatrice, Greta e Grecia nominano Vittorio. Paolo nomina Stefano, Sergio nomina Marco, Letizia fa il nome di Stefano, Marco nomina Beatrice. Beatrice nomina Marco, Federico nomina Greta. Perla nomina Stefano.Una volta chiuse le nomination, al televoto sono finiti tre concorrenti: Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele.