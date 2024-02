“Grande Fratello”, nuovo momento difficile per Beatrice: interviene l’ex marito

Gossip. “Grande Fratello”, la concorrente Beatrice Luzzi sta vivendo un nuovo momento di difficoltà. L‘ex marito dell’attrice ha deciso di intervenire in suo aiuto. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lo sfogo di Beatrice Luzzi

“Grande Fratello”, per Beatrice Luzzi sembra non esserci più pace. Nelle ultime ore si è parlato molto dell’attrice e dell’inquilino Marco Maddaloni. I due concorrenti hanno avuto un duro scontro recentemente. Durante l’ultima puntata, l’attrice è stata presa di mira anche dal conduttore Alfonso Signorini. In seguito alle ulteriori accuse, Beatrice ha ammesso di essere molto stanca e di essere arrivata al limite. La concorrente ha anche criticato gli autori del reality show Mediaset. “Loro tirano fuori il veleno, io devo difendermi e sono 5 mesi che va avanti così”, ha confidato al coinquilino Federico Massaro. Anche Marco Maddaloni è finito sotto la lente di ingrandimento. Il judoka è stato accusato di aver bestemmiato in seguito ad un video che sta facendo il giro del web in cui si sente il gieffino dire “Io non sono il Maddarilla porco ####”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le parole contro Maddaloni

Negli scorsi giorni la produzione del “Grande Fratello” ha concesso ai concorrenti un’uscita fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. Al rientro dalla gita fuori porta, Beatrice Luzzi si è sfogata con l’inquilino Federico Massaro. “Ho perso completamente stima e speranza. Ogni volta recupero per quieto vivere, per affetto, per necessità, recupero la convivenza e la quotidianità. Ma dentro di me so che qui dentro, a parte Sergio, Stefano, tu e Alessio, non c’è nessuno. Io al posto loro sarei intervenuto, ma anche oggi, perché quando tu vedi una cattiveria di quel genere e il gruppo che appoggia, e nessuno che dica: ‘ragazzi vi rendete conto?’. Il tutto perché mi hai nominato su una cosa che non hai sentito, che è la verità”, ha detto l’attrice. Beatrice sembrerebbe essersi legata al dito la nomination di Marco Maddaloni. Poco dopo ha infatti aggiunto: “Marco ha fatto tutto da solo, urlava da solo. Quando beve va fuori di testa”. (Continua a leggere dopo la foto)

Beatrice: -“Ho sbagliato qualcosa?”



In che senso Beatrice e Maddaloni hanno litigato e quest'ultimo tutto brillo ha alzato la voce nei confronti di Bea



NON SI PUÒ STARE MAI TRANQUILLI#grandefratello #gfpic.twitter.com/ZeVU1GWu98 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 8, 2024

L’intervento dell’ex marito di Beatrice

“Grande Fratello”, durante la notte Beatrice Luzzi si è lasciata andare a una crisi di urla e l’ex marito dell’attrice ha così deciso di intervenire in suo aiuto. “Condivido questo messaggio, che risponde ai tantissimi quesiti e sollecitazioni anche da me comprensibilmente ricevute. Il giorno che Bea prendesse la decisione definitiva di lasciare questa avventura professionale e umana al GF, lo farà uscendo da quella porta a testa alta, e noi saremo ad accoglierla con l’enorme affetto, amore e stima che merita. Fino ad allora, sia chiaro, noi famigliari e sostenitori abbiamo una sola ‘opzione di voto’ in suo supporto, ed è quella di votare, senza esitazione, per Beatrice Luzzi”, ha scritto Alessandro Cisilin con un post sul suo profilo personale Facebook.