Sanremo, Geolier fischiato all’Ariston: interviene Myrta Merlin

Gossip. Sanremo, durante la puntata di ieri sera, venerdì 9 febbraio 2024, il cantante Geolier ha ricevuto i fischi dalla platea dell’Ariston. Myrta Merlin, la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ha deciso di intervenire su quanto è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Sanremo 2024: scaletta, cantanti, ospiti. Tutto sulla finale

Leggi anche: Sanremo, Geolier rompe il silenzio sui fischi ricevuti dalla platea

Sanremo, l’esibizione di Geolier e i fischi dalla platea

Ieri sera, venerdì 9 febbraio 2024, è andata in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo. I trenta cantanti in gara si sono esibiti nella tanto attesa serata delle cover. Geolier ha fatto un’esibizione al fianco di Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, ha letto la classifica dei cinque concorrenti che si sono posizionati nella top five della serata. Durante il momento dell’annunciazione del vincitore, il cantante napoletano ha ricevuto i fischi da parte della platea del teatro Ariston. Il verdetto è stato il frutto del risultato dei voti ricevuti dal televoto, dalla giuria delle radio e sala stampa. Angelina Mango si è posizionata al secondo posto e subito dietro di lei Annalisa, che ha duettato con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia, Ghali, che ha cantato con Ratchopper e Alfa che si è esibito con Roberto Vecchioni. Aldilà della triste parentesi che ha visto Geolier protagonista di un brutto momento per la musica italiana, la serata si è svolta con allegria ed entusiasmo. Amadeus e i concorrenti in gara sono riusciti a creare un grande karaoke collettivo in grado di coinvolgere il pubblico presente al Teatro Ariston e i telespettatori da casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Sanremo, l’intervento di Myrta Merlin

Sanremo, dopo la vittoria di Geolier alla serata delle cover, andata in onda ieri sera, venerdì 9 febbraio 2024, le polemiche non si sono ancora arrestate. Dopo essersi aggiudicato il primo posto in classifica, il cantante napoletano ha ricevuto i fischi della platea dell’Ariston. La reazione del pubblico presente al Festival non è stata gradita da tutti, e anche Myrta Merlin, conduttrice del programma televisivo Mediaset “Pomeriggio Cinque”, ha voluto esprimere la sua opinione in merito. “Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni”, ha scritto la conduttrice di Canale Cinque con un post sul suo profilo X (l’ex Twitter). La giornalista si è voluta soffermare anche sull’esibizione di Ghali. Il cantante, durante la serata delle cover, ha creato un medley che ha unito Italia e Tunisia. “Ghali forse non è andato a Sanremo per vincere il Festival ma sicuramente ci è andato per svegliare le nostre coscienze. Bravo Ghali, non c’è italiano più vero di te”, ha scritto Myra Merlin.

Geolier, ragazzo di talento idolatrato da tutti gli adolescenti d’Italia per il genere musicale che rappresenta, non vince in quanto napoletano ma viene fischiato in quanto napoletano. Il pubblico in sala si vergogni.#Sanremo2024 #Geolier https://t.co/Q2KYn4LkcP — Myrta Merlino (@myrtamerlino) February 10, 2024

Ghali forse non è andato a Sanremo per vincere il Festival ma sicuramente ci è andato per svegliare le nostre coscienze. Bravo Ghali, non c'è italiano più vero di te.#Ghali #Sanremo2024 pic.twitter.com/5zmP4GYNmL — Myrta Merlino (@myrtamerlino) February 10, 2024