Sanremo 2024: scaletta, cantanti, ospiti. Tutto sulla finale

Gossip. Sanremo, questa sera andrà in onda la tanto attesa serata finale del festival musicale più seguito d'Italia. Scopriamo insieme tutte le novità che ci aspetteranno per quest'ultima puntata condotta dal direttore artistico Amadeus.

Sanremo, il successo della quarta puntata del festival

Ieri sera si è conclusa la quarta diretta di Sanremo con la tanto attesa serata delle cover che ha visto Geolier aggiudicarsi il primo posto in classifica, seguito da Angelina Mango in seconda posizione. Amadeus aveva già annunciato che quello di quest'anno sarebbe stato il suo ultimo Sanremo nelle vesti di direttore artistico e conduttore. Anche quest'anno, il festival ha registrato un record di ascolti. I vertici Rai hanno sottolineato, con soddisfazione e orgoglio, che è stata "una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre". Nella serata di ieri, venerdì 9 febbraio 2024, gli spettatori sono stati 11.893.000 per uno share del 67,8%. Si tratta di oltre due punti in più rispetto alla medesima serata dello scorso anno (2023). Questa sera, sabato 10 febbraio 2024, Amadeus sarà affiancato dal suo collega, e carissimo amico, Rosario Fiorello.

Tutto sulla finale

Questa sera, sabato 10 febbraio 2024, andrà in onda la finale del Festival di Sanremo. Ieri sera si è conclusa la tanto attesa serata delle cover, che ha visto Geolier aggiudicarsi il primo posto in classifica. La sua vittoria ha scatenato una serie di polemiche in merito alla reazione del pubblico. Il giovane cantante napoletano ha ricevuto fischi e grida dalla platea dell’Ariston, durante il momento della sua premiazione. Gli ospiti di questa sera saranno Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti, per festeggiare i cinquant’anni di “Non ho l’età”. Ma ci saranno anche Luca Argentero e Claudio Gioè per presentare la fiction Rai Makari 3. Tra gli ospiti ci saranno anche dei cantati, tra cui Tedua che torneà ad esibirsi sulla Costa Smeralda, e Tananai che canterà sul palco Suzuki in piazza Colombo. Oggi si esibiranno tutti e trenta i cantanti in gara e si conoscerà finalmente il nome del vincitore di questa edizione del Festival di Sanremo. Attraverso il televoto si potrà decidere la classifica generale dei trenta artisti. I top five di questa classifica verranno poi riproposti in un nuovo voto costituito per il 34% dal televoto, per il 33% dalla giuria della sala stampa, Tv e web e, infine, per il restante 33% dalla giuria delle radio.