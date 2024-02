Nella casa del “Grande Fratello” si riaccende lo scontro tra Anita e Beatrice. Le due non sono mai state amiche nella casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni, però, la rivalità sembrava essersi attenuata ed invece Anita è tornata all’attacca e stavolta ha tirato in causa anche il conduttore Alfonso Signorini. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la mamma di Greta interviene su Beatrice: il duro attacco

Leggi anche: “Grande Fratello”, scatta il bacio tra Greta e Sergio: ma un dettaglio fa discutere

Signorini rimprovera Beatrice

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello”, il conduttore Alfonso Signorini ha rimproverato Beatrice Luzzi, definendola addirittura “egoriferita”. Il presentatore del reality show di Canale 5 ha dichiarato: “Anche se mi sono esposto nei tuoi confronti, pur con questa mia predisposizione, sai portarmi all’esasperazione perché sei troppo egoriferita e questo purtroppo porta la gente a un atteggiamento tossico. Te lo dimostro anche contro il mio interesse di imparzialità. Non mi piace quando continui a ripetere le stesse cose. Ti chiedo solo una cosa, di sforzarti a guardare anche le esigenze degli altri. E ti chiedo di avere un’attenzione e una capacità di ascolto, non solo verso i tuoi amici, ma anche gli altri. Non metterti in cattedra, non avere atteggiamenti di superiorità”. (Continua…)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Greta svela un retroscena su Mirko dopo il loro incontro

Leggi anche: “Grande Fratello”, la rivelazione di Greta e Perla in confessionale

La confessione di Beatrice

Nei giorni scorsi, i concorrenti del “Grande Fratello” hanno staccato per un attimo la spina, uscendo temporaneamente dalla casa più spiata d’Italia. I gieffini hanno vissuto attimi di relax, ma a quanto pare anche fuori dalla casa sono continuate le rivalità tra Beatrice Luzzi e il resto del gruppo. L’attrice ha infatti confessato di essere stata trattata male dal “branco” ed in particolare da Marco Maddaloni. In assenza di telecamere è probabile che non possiamo avere un riscontro alle parole pronunciate da Beatrice. (Continua…)

“Grande Fratello”, Anita contro Beatrice

Nelle ultime ore, Anita si è scagliata nuovamente contro Beatrice, dichiarando: “Se ne esce con queste cose che non rispecchiano il suo vero comportamento. Sta cose ti giuro mi fa volare. Prima mi ha detto ‘perché non festeggiamo tutti insieme?’. Ma che devo festeggiare? Ma poi con te? Anche no! Ma è impazzita? Per me no”. Anita ha poi smentito Alfonso Signorini che aveva definito l’attrice come “egoriferita”: “E comunque per me questa cosa ha diversi nomi, questo modo di comportarsi si può dire in diverse maniere, ma poi magari ne parliamo fuori“.