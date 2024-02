“Grande Fratello”, Mirko torna nella casa e spiazza tutti: il gesto inaspettato

In occasione della festa degli innamorati, Mirko torna nella casa del Grande Fratello come ospite per qualche giorno per chiarire una volta per tutte la situazione con Perla. Mirko è stato accolto con grande enfasi sia dal pubblico, fan dei Perletti, sia dagli inquilini, con il quale Mirko aveva stretto delle sincere amicizie. Finita la puntata però, il ragazzo di Rieti ha subito preso posizione e puntando il dito contro alcuni dei “padroni di casa” compresa Perla.

Mirko torna nella casa e spiazza tutti

Da tempo si chiedeva e si sperava che Mirko Brunetti rientrasse nella casa del Grande Fratello per stare accanto a Perla e dimostrare che tra i due non è mai finita. Ogni confronto avuto in questi due mesi dalla sua uscita, non faceva altro che riformulare domande su domande e mai una risposta concreta. Ora Mirko e Perla avranno tutto il tempo per riviversi e senza i tempi televisivi, chiarirsi una volta per tutte. Nonostante Mirko sia solo un ospite ha già bacchettato alcuni inquilini e la sua ex, per poi schierarsi dalla parte della regina: Beatrice Luzzi. (continua dopo la foto)

Mirko bacchetta Perla e sostiene Beatrice

A fine puntata Brunetti ha fatto un discorso a Perla, Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese ed ha consigliato loro di essere meno duri con Beatrice: “Comunque volevo dirti una cosa. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così. E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità. Io non ho vissuto la casa com’è adesso? No ragazzi non è questo il punto“

Subito dopo Mirko ha lasciato il gruppo e si è diretto verso Beatrice, lasciando Rosy e Perla basite. Il ragazzo ha abbracciato la Luzzi e le ha detto: “Sono felice di essere qui con te, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai.Togliti un po’ di responsabilità, te le devi togliere. Qual è la chiave? In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò“.