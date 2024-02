Il Grande Fratello 2023 continua a tenere i suoi fan con il fiato sospeso. La finale del reality andrà in onda di giovedì sera e due sono le date per ora in ballottaggio: il 4 e l’11 Aprile. Il pubblico da casa ha scelto già la prima finalista di questa edizione, ovvero l’attrice italiana Beatrice Luzzi. In attesa del risultato delle nuove nomination, in casa gli animi si scaldano sempre di più e in queste ore Perla si è resa protagonista di una nuova lite con un suo inquilino. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, lite tra Perla e un coinquilino: cos’è successo

Non c’è pace al Grande Fratello, infatti nelle ultime ore è scoppiata una nuova lite tra Perla e un altro coinquilino. La giovane si è arrabbiata non poco con il suo compagno di avventura Federico per un atteggiamento che ha ritenuto inappropriato. Ormai sembrerebbe esserci tra di loro una vera sfida. Il rapporto tra lei e l’altro concorrente del Grande Fratello pare sempre più compromesso. Perla ha lanciato delle vere e proprie accuse nei confronti del coinquilino, il quale si è difeso alzando poi i toni dello scontro. Infatti, lui stesso ha confessato una cosa molto importante sulla Vatiero, la quale non ha potuto prendere bene le dichiarazioni fatte dal ragazzo.

