"Grande Fratello", brutto incidente in diretta per il concorrente (VIDEO)

“Grande Fratello”, brutto incidente in diretta per il concorrente – Può accadere davvero di tutto nella Casa del “Grande Fratello”. Il reality di Canale 5 continua ad appassionare i telespettatori e il padrone di casa, Alfonso Signorini, sa come attirare l’attenzione del pubblico, creando di volta in volta dinamiche interessanti. Tra confronti accesi, discussioni e passioni incontenibili il programma è ormai un appuntamento imperdibile per molti. Poi ci sono ovviamente gli imprevisti, che non guastano mai, ma che anzi rendono il “GF” ancora più intrigante. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, brutto incidente in diretta per il concorrente

Lo sa bene Clayton Norcross, che si è reso protagonista di un piccolo incidente ieri al Grande Fratello. La vicenda è stata trasmessa in diretta su Mediaset Extra e non è certo sfuggita ai tantissimi fan del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il noto attore americano stava chiacchierando in cucina con Helena Prestes, Enzo Paolo Turchi e Iago Garcia quando gli è capitato qualcosa di inatteso. Il video del momento è diventato subito virale sui social. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, brutto incidente in diretta per Clayton Norcross

Durante una tranquilla chiacchierata con i suoi compagni di avventura, Clayton Norcross è apparso un po’ perplesso e ha iniziato a masticare in maniera strana. Poi l’attore si è infilato le dita in bocca e ha tirato fuori il dente rotto. Enzo Paolo Turchi ha subito capito cosa stava capitando al coinquilino. Iago Garcia visibilmente preoccupato, ha suggerito al gieffino di andare subito da un medico. Chi invece non riusciva a smettere di ridere era la giovane Helena Prestes.

