Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno recentemente fatto il loro ingresso nella casa del Gran Hermano. La loro relazione, lontana dagli occhi indiscreti dei loro compagni di avventura italiani, ha avuto un rapido sviluppo. Nella Casa del Grande Fratello spagnolo, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di dare libero sfogo alla passione. Sono decine i video dei due che stanno circolando sui social (che abbiamo condiviso qui sotto) e che documentano quanto sia forte l'attrazione tra loro. I due sono sempre vicini e non mancano baci, coccole e, secondo alcuni, anche qualcosa di più.

I sentimenti di Shaila e Lorenzo

Una volta arrivati in Spagna, Shaila e Lorenzo hanno iniziato a discutere apertamente delle loro relazioni passate con altri concorrenti. Lorenzo ha minimizzato il suo flirt con Helena, affermando che era solo un "po' di miele" e che la brasiliana si era innamorata di lui. Shaila, dal canto suo, ha chiarito che la sua situazione con Javier era stata superficiale. Poche ore fa, parlando con alcune delle concorrenti del Gran Hermano, la ballerina ha confidato che il suo legame con Lorenzo ormai vada ampiamente oltre il semplice trasporto fisico. "Credo di essermi innamorata", ha confidato la ragazza alle temporanee coinquiline. Anche Lorenzo ha espresso i suoi sentimenti per Shaila: "Il mio cuore è sempre rimasto lì con te", ha affermato. I due però non si sono limitati alle parole.

Lorenzo a Shaila: “Probabilmente perché la Spagna 🇪🇸 è magica!”

E’ ufficialmente nata la ship #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/Bhn8UW0Ejg — Krino Viper 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) October 23, 2024

Può aver sbagliato provando a fare andare bene le cose con Javier perché voleva fare la cosa giusta, ma la spontaneità nel lasciarsi andare con Lorenzo è evidente.#shailenzopic.twitter.com/xvHIL75Vxh — Fiorellino🌺 (@_fi0rellin0_) October 24, 2024

Shaila e Lorenzo sempre più vicini

Con il passare dei giorni al Gran Hermano, Shaila e Lorenzo sembrano aver resettato tutto per viversi il loro rapporto. La relazione tra i due concorrenti sembra evolversi verso qualcosa di più profondo. I due stanno costruendo una connessione autentica lontana dagli sguardi dei loro compagni di avventura italiani. Ricordiamo, tra l’altro, che i gieffini sono convinti che Shaila e Lorenzo siano stati eliminati. Non hanno idea quindi di tutto ciò che sta succedendo in Spagna. Come reagiranno Javier ed Helena nel vedere il feeling tra Lorenzo e Shaila? Intanto, tra i due sarebbe scattato anche un bacio, ma non solo.

