"Grande fratello", la famosa di Canale 5 entra nella casa come concorrente: di chi si tratta. Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda gli inquilini del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini. Già da qualche tempo si susseguivano rumors e indiscrezioni su una new entry e pare che stasera il conduttore farà finalmente le presentazioni. Parliamo di un volto noto della televisione, appena uscita da un altro reality show e pronta ad imbarcarsi in una nuova avventura.

Nuovo appuntamento con il “Grande Fratello”: cosa accadrà stasera

Stasera, lunedì 28 ottobre, torna il "Grande Fratello". Nel nuovo appuntamento in diretta sull'ammiraglia Mediaset, ci saranno tanti argomenti "succulenti" di cui trattare. Alfonso Signorini guiderà la puntata parlando del tema caldo del rientro in casa di Shaila e Lorenzo. I due infatti hanno appena fatto ritorno dall'esperienza nella Casa dell'edizione spagnola del "GF". Possiamo immaginare che verrà data particolare attenzione alle reazioni degli inquilini dato che nei giorni di assenza di Shaila si erano lasciati andare a commenti piuttosto aspri. Ma le sorprese non sono finite qui perché il "Grande Fratello" ha in serbo anche un'altra novità.

L’attesissimo nuovo ingresso della famosa di Canale 5

Nella puntata di stasera del “Grande Fratello” assisteremo anche all’attesissimo ingresso di un volto già noto ai telespettatori più affiatati di Canale 5. La new entry arriva direttamente dal reality show “Temptation Island” nel quale ha partecipato con il fidanzato. Durante il programma i due sono stati messi alla prova e sono arrivati ai ferri corti e infine si sono lasciati. Sull’onda del cambiamento, la ex di “Temptation” si è lanciata in una nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia e il pubblico è curioso di fare la sua conoscenza. Sicuramente il suo ingresso interferirà con le dinamiche che si sono già instaurate tra i coinquilini, ma la domanda è se questo avverrà in senso positivo. Intanto andiamo a scoprire alcuni dettagli su di lei.

