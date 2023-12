Giselda Torresan era entrata a far parte del cast del Grande Fratello lo scorso 11 settembre 2023. Il suo personaggio aveva colpito sin dall’inizio. Giselda infatti rappresentava esattamente il prototipo dei nuovi concorrenti che il programma si era ripromesso di cercare: una ragazza che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, semplice e per nulla costruita. Giselda è uscita dal programma ormai da un paio di mesi. Com’è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello? (Continua dopo le foto)

Giselda Torresan, il percorso al “Grande Fratello”

Giselda è entrata al Grande Fratello come nip. Operaia e amante della montagna, con uno spiccato accento veneto. La ragazza ha dimostrato di non essere interessata alle dinamiche del gioco. Molte volte infatti, quando finiva al televoto e Alfonso Signorini le chiedeva un’opinione, lei rispondeva: “A me interessano solo le montagne”. Così, proprio per la sua poca intraprendenza nel gioco, è stata presto eliminata. Fonti vicine sostengono che la sua presentazione nel reality fosse in parte un’immagine costruita, sollevando dubbi sulla sua genuinità. Queste voci hanno alimentato il mistero intorno alla sua figura, con alcuni che si chiedono se la vera Giselda sia quella vista in Tv. (Continua dopo le foto)

Durante il suo percorso nel reality la ragazza ha raccontato di aver subito episodi di bullismo quando era piccola. “Io mi sono abituata a stare anche da sola, in gruppo sono tutti amici ma alla fine nessuno lo è. A scuola mi prendevano in giro, stavo in un angolo, mi dicevano che avevo i denti storti, mi chiamavano castoro. Ho sofferto per queste cose, ma sono diventata ancora più forte. Anche io ho avuto problemi alimentari, mi abbuffavo, poi mangiavo solo biscotti per pranzo quando andavo alle superiori”, aveva confidato a Rosy. Giselda sicuramente è amante della natura: su Instagram, la ragazza appare sempre sui monti circondata dal verde. “Quando sto da sola per me è vita, felicità. È un sentimento di gioia. Per me è più difficile stare in una casa con tante persone, arrivo da un altro mondo, che non è uguale a questo. Io sono tutta velocità, sono un vulcano di energia fisica”, le sue parole. Com’è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello?(Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Giselda Torresan oggi: che fine ha fatto l’ex concorrente

Dopo il Grande Fratello, Giselda ha partecipato a diverse interviste e programmi televisivi, condividendo i suoi pensieri sulla vita dopo il reality e ha anche affrontato temi seri come il bullismo, condividendo la sua esperienza di vittima in fabbrica, un capitolo doloroso che l’ha spinta a lasciare quel lavoro. La ragazza adesso è un’affermata influencer: condivide con i suoi fan la passione per la natura e per la montagna. Giselda ha espresso il desiderio di lavorare in una malga e di diventare accompagnatrice di montagna. La famiglia della ragazza possiede infatti Malga Bocchette, situata sul Monte Grappa. Giselda si dedica alla cura degli animali e alla manutenzione generale, conducendo una vita essenziale e priva di lussi, inclusa l’assenza di riscaldamento in camera e un bagno esterno.