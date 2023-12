“Grande Fratello”, la decisione di Mirko dopo l’eliminazione: cosa farà con Greta e Perla

Mirko Brunetti è stato eliminato nella scorsa puntata del “Grande Fratello“. La sua eliminazione ha lasciato tutti a bocca aperta. Mirko era un concorrente forte, ma a quanto pare ha pagato l’atteggiamento avuto nei confronti delle sue ex fidanzate, Greta Rossetti e Perla Vatiero. L’ex gieffino nel frattempo avrebbe preso una decisione nei loro confronti. (Continua…)

Mirko eliminato dal “Grande Fratello”

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello” è stato eliminato Mirko Brunetti. Il concorrente era finito al televoto ed il pubblico ha deciso per la sua eliminazione. Quando il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato la decisione del pubblico, nella casa del “Grande Fratello” è calato il silenzio. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Mirko era un personaggio forte. Oltre ad avere un seguito fuori dal programma, all’interno della casa aveva creato molte dinamiche, tra cui il triangolo amoroso con Perla e Greta. Probabilmente è stato proprio il suo atteggiamento nei confronti delle ex fidanzate a costargli l’eliminazione dal reality show. (Continua…)

La segnalazione su Mirko

Dopo l’eliminazione dal “Grande Fratello” ad Amedeo Venza è giunta una segnalazione su Mirko Brunetti. “Ciao Amedeo, stamattina ho incontrato Mirko e la sua mamma in hotel ed era molto triste per lui. Per quanto riguarda le ragazze, ha detto che ha bisogno di tempo per pensare, però in cuor suo sa di chi ha bisogno e sa qual è il Mirko che gli piace di più. Poi è risalito in camera. Rimane fino a martedì mattina“, si legge nella segnalazione. (Continua…)

Quale sarà la decisione di Mirko

Stando alla segnalazione riportata da Amedeo Venza, pare che Mirko abbia già preso una decisione in merito alla sua storia con Perla e alla sua storia con Greta. Nella casa del “Grande Fratello”, Mirko si era riavvicinato a Perla, mentre ha chiuso definitivamente la sua relazione con Greta. È probabile dunque che Mirko chieda a Perla di dare una seconda possibilità al loro rapporto.