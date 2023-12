“Grande Fratello”, è alta tensione tra Mirko e il concorrente: cos’è successo con Perla

Nella casa del “Grande Fratello” continua a tenere banco il triangolo amoroso composto da Mirko, Greta e Perla. Presto, però, potrebbe diventare un quadrilatero in quanto potrebbe aggiungersi anche Luca Vetrone. Nel frattempo, però, cresce la tensione nella casa più spiata d’Italia. Mirko se l’è presa con un suo coinquilino e ovviamente c’entra Perla. (Continua…)

“Grande Fratello”, le ultime su Mirko, Greta e Perla

La nuova edizione del “Grande Fratello” è senza ombra di dubbio una versione 2.0 della scorsa edizione di “Temptation Island”. In questa edizione, infatti, tiene banco il triangolo tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Come molti di voi ricorderanno, Mirko e Perla hanno partecipato a “Temptation Island”. Al termine dell’esperienza nel reality show delle tentazioni hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. Mirko si è fidanzato con la tentatrice Greta. Nella casa del “Grande Fratello”, però, ha ritrovato Perla e sembra sia tornato anche il sentimento. Il giovane presto sarà chiamato ad una scelta. Negli ultimi giorni, Mirko si avvicina e si allontana da entrambe. Il giovane sta attraversando un periodo di grande confusione. (Continua…)

Mirko si arrabbia con un coinquilino

Nelle ultime ore, Mirko Brunetti si è reso protagonista di una vera e propria scenata di gelosia. Il gieffino, infatti, se l’è presa con un suo coinquilino, reo di essersi avvicinato troppo a Perla. Il suo atteggiamento sta destabilizzando il pubblico, oltre che Perla. I telespettatori, infatti, non capiscono quale sia la volontà del gieffino. Mirko dice di non amare più Perla, ma nel frattempo dimostra gelosia nei suoi confronti. Al contempo, tra l’altro, non riesce a staccarsi da Greta. (Continua…)

Cos’è successo

Nella casa del “Grande Fratello”, Mirko si è arrabbiato con Federico, uno degli ultimi entrati nella casa del “Grande Fratello”. Il modello, infatti, pare abbia abbracciato Perla in piscina e Mirko ha fatto una scenata di gelosia. Il gieffino ha esclamato: “Federico stai in piscina e ti abbracci Perla da dietro, pare che sia andato apposta per fare così. Pensa che sono tutti scemi qua dentro? Tu fai questi atteggiamenti con due persone (Greta e Perla ndr.)”. Qualcuno ha cercato di smorzare i toni, dicendo: “Penso che lo faccia con tutti“.