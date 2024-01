“Grande Fratello”, la comunicazione improvvisa della regia ai concorrenti – Ormai da diversi giorni alcuni inquilini del Grande Fratello continuano ad essere ripresi per via dei microfoni, che spesso dimenticano di indossare. Questa mattina, mercoledì 17 gennaio 2023, la regia del reality show di Canale 5 è intervenuta. Il provvedimento non è sfuggito sui social: manco a dirlo, nel giro di poco, il video è diventato virale. (continua a leggere dopo le foto)

Negli ultimi giorni, come sa chi guarda costantemente il Grande Fratello, alcuni degli inquilini sono stati ripresi in varie occasioni per aver dimenticato di indossare il microfono. Al centro dell’attenzione è stata, ad esempio, Rosy Chin, che ha più volte cercato di parlare di nascosto. La chef, dopo aver tentato di eludere i microfoni, è stata ripresa nel giro di pochissimi secondi per ben due volte dalla produzione. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso ai telespettatori, che sui social ne hanno chiesto addirittura a gran voce l’esclusione. Tanti pretendevano dei provvedimenti seri a tal proposito, interpretando l’assenza d microfono come una grave violazione del regolamento. Perché altrimenti la si sarebbe chiamata la Casa più spiata di Italia? (continua a leggere dopo le foto)

La scenetta è diventata virale sui social: Beatrice Luzzi scoppia a ridere

Proprio per ricordare ai vip e i nip di indossare sempre i microfoni nel loft di Cinecittà, la regia ha deciso di intervenire con una comunicazione fatta però in modo diverso. Una battuta che ha fatto scoppiare a ridere l’attrice di “Vivere” Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa di questa ottava edizione, che si trovava in bagno con Stefano Miele. Come dicevamo in apertura, la scenetta è diventata virale sui social. (continua a leggere dopo le foto)

GF: Buongiorno a tutti, tra 2 anni si festeggerà il centenario della nascita del sonoro. Pronti e con i microfoni carichi grazie.😂 #grandefratello pic.twitter.com/mwydYszH5G — Nina (@ninaestop) January 17, 2024

“Grande Fratello”, la comunicazione della regia ai concorrenti scatena gli utenti sui social

Per far capire ai concorrenti che è opportuno indossare il microfono la regia ha detto stamani: “Buongiorno a tutti, tra due anni si festeggerà il centenario della nascita del sonoro. Pronti e con i microfoni carichi grazie”. Dopo che gli altoparlanti della Casa di Cinecittà hanno smesso di funzionare, Beatrice Luzzi è esplosa in una fragorosa risata. Stefano Miele invece si è subito ricordato di essere sprovvisto di microfono. Un siparietto finito su “X” di cui senz’altro si parlerà anche durante la prossima diretta.