Un gruppo di concorrenti deve trascorrere un periodo di tempo all’interno di una casa completamente isolata dal mondo esterno. I vincitori vengono decisi grazie alle preferenze del pubblico da casa. Sono queste le caratteristiche alla base del noto reality di Canale 5, il Grande Fratello, condotto da anni da Alfonso Signorini. Ieri sera, 12 Febbraio 2024, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello e a fine serata il padrone di casa ha comunicato il nome del nuovo eliminato dal gioco. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, chi è stato eliminato: l’annuncio di Alfonso

A dover lasciare definitivamente il Grande Fratello, nella puntata del 12 Febbraio 2024, è stato Vittorio Menozzi. Il concorrente è stato il meno votato dal pubblico e ha perso al televoto contro altri tre concorrenti, Beatrice, Stefano e Federico. Subito dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, sono partite le nuove nomination. Garibaldi e Rosy hanno nominato Beatrice. Stefano nomina Marco, Massimiliano invece Stefano. Anita nomina Beatrice, Greta e Grecia nominano Vittorio. Paolo nomina Stefano, Sergio nomina Marco, Letizia fa il nome di Stefano, Marco nomina Beatrice. Beatrice nomina Marco, Federico nomina Greta. Perla nomina Stefano.Una volta chiuse le nomination, al televoto sono finiti tre concorrenti: Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. (Continua a leggere dopo la foto)

Le emozioni della serata

La puntata del 12 Febbraio del Grande Fratello è stata ricca di emozioni e si è aperta con un ‘triangolo amoroso’: Greta Rossetti è divisa tra Vittorio e Sergio. Entrambi sono interessati alla concorrente, ma pare che lei per il momento non voglia approfondire il rapporto con nessuno dei due. Spazio poi a un momento commovente: Fiordaliso è tornata al GF, dopo la decisione di abbandonare la settimana prima, per riabbracciare Beatrice Luzzi. L’attrice si è commossa nel rivedere l’amica: “Mi sei mancata, non penso di farcela senza di te. Volevo uscire”. Perla è tornata a parlare dei sentimenti per il suo ex Mirko Brunetti: le manca, pensa a lui, ma è convinta che ci sia ancora tanto da affrontare. La stessa Perla ha poi potuto incontrare la sorella Loana, sua certezza e punto di riferimento. Spazio anche a un confronto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, riguardo al loro rapporto.