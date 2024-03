Home | “Grande Fratello”, Beatrice vuota il sacco e rivela perché non ha vinto

Secondo posto per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Tutti davano la sua vittoria come scontata e, invece, c’è stato il colpo di scena durante l’ultimo televoto: a trionfare è stata Perla Vatiero, sua acerrima nemica nella casa. Ora l’attrice ha deciso di rilasciare un’intervista. Qui ha spiegato perché non ha vinto, fornendo tutti i i dettagli del caso. Ancora una volta si è confermata molto sincera e lucida nella sua analisi e questo è molto apprezzato dal suo pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice rivela perché non ha vinto

Dopo la finale del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale Chi e ha spiegato il perché non abbia vinto, lasciando lo scettro all’ex concorrente di Temptation Island, che ha sbaragliato tutta la concorrenza. I suoi fan da giorni non fanno altro che chiedersi perchà la loro eroina non abbia conquistato la vittoria. La risposta a questa domanda è stata fornita da Beatrice stessa che ha voluto fare chiarezza fornendo la sua opinione. E inevitabilmente è stata menzionata Perla.

