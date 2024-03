Beatrice Luzzi, il dramma dopo la finale del “GF”: “Sono uno straccio” – Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello è stata Beatrice Luzzi. L’attrice, a gran sorpresa, è arrivata seconda. A trionfare al reality show di Canale 5 è stata, infatti, Perla Vatiero. La Luzzi su Instagram ha detto la sua ai tanti fan. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice rompe il silenzio su Perla dopo la finale

Leggi anche: “Grande Fratello”, le parole di Maddaloni e Ciro dopo la finale

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi dopo la finale: “Sono uno straccio”

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello nell’ultima puntata del reality condotta da Alfonso Signorini accompagnato da Cesara Buonamici, come opinionista, e Rebecca Staffelli come ‘voce del web’. La concorrente, arrivata in finale con Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi, ha superato ogni televoto. Secondo posto per Beatrice Luzzi, come dicevamo. Terza invece Rosy Chin. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi rompe il silenzio dopo la finale

A distanza di qualche ora dalla messa in onda della finalissima Beatrice Luzzi ha voluto rivolgere alcune parole ai fan che in questi mesi l’hanno sostenuta: «Ragazzi sono in treno sto andando a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria, però, siete voi».

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva