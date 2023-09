Grande Fratello 2023, il gesto dei concorrenti mai avvenuto prima d’ora

Lunedì 11 Settembre 2023 ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello, il reality condotto come sempre da Alfonso Signorini. Al suo fianco come opinonista Cesara Buonamici e come esperta di Twitter Rebecca Staffelli. All’interno della casa ben 15 concorrenti, almeno per ora, tra Vip e Nip. Pier Silvio Berlusconi è stato molto scrupoloso nella scelta del cast e questa volta sembra che i primi cambiamenti siano già evidenti. Un gesto dei protagonisti del reality di Canale 5 ha letteralmente lasciato il pubblico da casa senza parole. Ecco che cosa hanno fatto prima di iniziare a cenare tutti insieme. (Continua a leggere dopo la foto)

Grande Fratello 2023, il gesto inaspettato dei concorrenti a cena

Un Grande Fratello 2023 totalmente innovativo. Stop al trash, questo l’ordine imposto da Pier Silvio Berlusconi ad Alfonso Signorini e per ora sembra procedere più o meno tutto per il meglio, anche se un gesto dei concorrenti in queste ore ha lasciato tutti quanti senza parole. La scena che sembra aver colpito l’opinione pubblica è avvenuta poco prima di cena. I concorrenti della casa più spiata d’Italia, prima di iniziare il pasto, hanno pensato di riunirsi in preghiera. Mai accaduto prima di adesso: la prima cena in casa tra i 15 concorrenti è diventata nel giro di poco tempo chiacchieratissima tra i fan della trasmissione. Ovviamente il video del momento non poteva che diventare il più condiviso e visualizzato sui social. (Continua a leggere dopo la foto)

NON ANCHE LA PREGHIERA PRIMA DI CENA LA SVOLTA CATTOLICA DEL PROGRAMMApic.twitter.com/hBdHnmee2B — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 12, 2023

Un nuovo retroscena sul programma

Un nuovo retroscena sul programma è arrivato attraverso le parole di Lorenzo Remotti che ha rivelato qualche dettaglio in più sul contratto che i concorrenti hanno accettato e firmato prima del loro ingresso dentro la casa di Cinecittà. Questa la rivelazione del calzolaio che fin da subito sembra aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori: “Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo”.