Giro d’Italia, ci siamo: ecco chi sono i favoriti, con una “speranza azzurra”

Giro d’Italia, conquistarla anche per un solo giorno è un’onorificenza, ma indossarla al traguardo finale è leggenda. La maglia rosa, simbolo della corsa sulle strade di tutta la Penisola, chiama a raccolta i migliori interpreti del ciclismo mondiale per l’edizione 2025. Non sarà una sfida a due, come si vorrebbe far credere: Roglic e Ayuso sono avanti nei pronostici ma il campo dei pretendenti è più numeroso di quanto si creda.

Ha 35 anni e il motore ancora caldo. Primoz Roglic, campione nel 2023 pria del trionfo di Pogacar dell’anno scorso, torna all’assalto con un obiettivo: diventare il vincitore più anziano nella storia della corsa rosa, superando Fiorenzo Magni. Corridore completo – cronoman letale, grimpeur instancabile, killer sugli strappi – il leader della Red Bull-Bora Hansgrohe punta a scrivere un nuovo capitolo della sua epopea. Ma l’età, come sempre, può essere sia benzina che zavorra.

Dall'altra parte, lo spagnolo Juan Ayuso è la promessa mantenuta. Classe 2002, lo scalatore dell'UAE Team Emirates XRG ha bruciato le tappe: dal Giro Giovani nel 2023 alla vittoria alla Tirreno-Adriatico. È veloce, tenace e già maturo. L'incognita è una sola: reggerà mentalmente e fisicamente tre settimane al massimo livello? Il duello interno con Adam Yates, suo compagno e rivale designato, sarà un romanzo nel romanzo.

Adam Yates, appunto: trentaduenne elegante e regolare, ha il passo del campione che cerca solo il giorno giusto per prendersi tutto. Dopo il terzo posto al Tour 2023, è tra i candidati più solidi. Ma dovrà gestire gerarchie delicate in squadra, con Ayuso pronto a prenderne il posto.

Diverso, più “selvaggio”, il fratello Simon Yates, che il Giro lo ha accarezzato e poi maledetto. Nel 2018 fu padrone incontrastato fino al crollo sul Colle delle Finestre. Ora, nel 2025, quella stessa salita lo attende: sarà un’occasione di vendetta o si ripeterà lo stesso film? Lo scopriremo. Intanto, con il supporto del potente Team Visma-Lease a Bike, Simon può sognare.

Non lo inviti, ma lui arriva lo stesso. E fa male. Richard Carapaz, l’ecuadoriano della EF Education-EasyPost, ha nel Dna le battaglie a tappe. Ha già vinto il Giro nel 2019 e sfiorato il bis. Forte in salita, astuto come pochi, ha però un punto debole: la cronometro. Se riuscirà a limitare i danni contro il tempo, sarà protagonista. Altrimenti, resterà nell’ombra.

L'Italia guarda con speranza a un suo giovane atleta: Antonio Tiberi. Classe 2001, già quinto nel 2024, è in crescita costante. Ottimo a cronometro – fu campione del mondo juniores nel 2019 – e sempre più resistente in salita, è il simbolo della generazione rinascita per il ciclismo azzurro. Top 5? Possibile. Podio? Un sogno, ma non da escludere.

E poi c’è lui, il cavaliere errante del ciclismo: Mikel Landa. Dal 2015, quando incantò chiudendo terzo e vincendo due tappe, ha sempre sfiorato la gloria senza mai afferrarla. Il basco del Team Soudal-Quick Step è uno scalatore puro, elegante come un ballerino sulla bici. Ma ha un conto in sospeso con il destino. E il Giro 2025 può essere la sua ultima occasione per riscrivere la narrazione da eterno piazzato a eroe epico.

La corsa rosa non aspetta nessuno. Il Giro d’Italia 2025 si annuncia aperto, feroce, romantico. Vecchi campioni cercano l’eternità, nuovi astri bussano alle porte della gloria. Ma la verità, come sempre, ce la dirà la strada. E la maglia rosa, simbolo di talento, resistenza e sacrificio, aspetta solo di essere indossata da chi saprà meritarla.

