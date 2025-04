Home | Giro d’Italia 2025. la squadra al debutto non si nasconde: “Sorprenderemo tutti, ecco chi sarà il nostro leader”

L’aria è elettrica, il conto alla rovescia è già iniziato: il Giro d’Italia 2025 si avvicina, e tra le novità più attese c’è il debutto della Q36.5 Pro Cycling. La squadra svizzera, fresca di invito da parte di RCS Sport, è pronta a lasciare il segno nella sua prima partecipazione alla Corsa Rosa. E per farlo si affida a un talento d’eccezione: Tom Pidcock, il ciclista britannico che ha già mostrato lampi di classe sulle strade italiane.

Giro d'Italia 2025, partecipanti, tappe e percorso: si parte in Albania e si arriva a Roma #SkySport https://t.co/WUqQyyRppp — skysport (@SkySport) March 31, 2025

L’invito al Giro rappresenta una svolta storica per la Q36.5, ormai nell’élite del ciclismo mondiale. Un riconoscimento che riempie di orgoglio il general manager Douglas Ryder: “Essere al via del nostro primo Grande Giro è un sogno che diventa realtà. Abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci con sette vittorie in stagione, ora vogliamo portare questa energia sulle strade della Corsa Rosa”.

La squadra si unirà ad altre formazioni invitate, tra cui Polti VisitMalta, VF Group Bardiani-CSF Faizanè e Tudor Pro Cycling, oltre alla Israel-Premier Tech, già in possesso della Wild Card automatica.

Il capitano designato per la squadra elvetica sarà Tom Pidcock, talento poliedrico capace di vincere su qualsiasi terreno. Dopo aver incantato alla Strade Bianche e alla Tirreno-Adriatico, il britannico non nasconde il suo entusiasmo per la nuova avventura. (continua dopo la foto)

“Partecipare al Giro d’Italia è un’opportunità incredibile per noi come squadra. È quello che volevamo sin dal mio arrivo, e ora diventa realtà. Sarà una gara emozionante, con molte possibilità. Non vedo l’ora di affrontarla con i miei compagni e di rappresentare al meglio Q36.5, un marchio italiano”, ha dichiarato Pidcock.

Giro d’Italia 2025, l’entusiasmo di Pidcock e del team

Il tracciato del Giro 2025 sembra perfetto per le caratteristiche del britannico e per l’intera squadra. Douglas Ryder lo ha sottolineato con entusiasmo: “Il percorso si adatta perfettamente ai nostri corridori e a Pidcock. Ci sono tappe che ci entusiasmano particolarmente, ma la cosa più importante è che questa partecipazione rappresenta un traguardo straordinario per la squadra, lo staff e tutti i nostri sostenitori”.

Non sarà una semplice passerella: la Q36.5 arriva al Giro con la voglia di attaccare e sorprendere. La squadra punterà a lasciare il segno in tappe selezionate, con Pidcock che potrebbe anche ritagliarsi un posto nella classifica generale.

L’attesa è alle stelle, il Giro d’Italia è pronto a regalare nuove emozioni. Dal 9 maggio al 1° giugno, le strade italiane accoglieranno il meglio del ciclismo mondiale. E tra i protagonisti, ci sarà anche la Q36.5 Pro Cycling, pronta a infiammare la Corsa Rosa con il talento di Tom Pidcock.

