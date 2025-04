Giro d’Italia 2025, pronostico e statistiche: Roglic favorito

Il Giro d’Italia 2025 si prepara ad accogliere una novità che promette di cambiare le dinamiche della corsa: il Red Bull KM, una soluzione pensata per rendere ogni tappa in linea ancora più combattuta grazie all’introduzione di abbuoni doppi rispetto al passato. Il tema ha già acceso il dibattito tra appassionati ed esperti, soprattutto per le possibili ripercussioni sulle strategie adottate dai principali protagonisti in gara. In attesa della reazione dei corridori, l’attenzione si concentra sulle prime analisi e pronostici degli addetti ai lavori.

Statistiche e pronostico: il favorito secondo Nibali è Roglic

La notizia principale arriva direttamente dalle parole di Vincenzo Nibali, uno dei sette campioni nella storia del ciclismo mondiale ad aver vinto tutti e tre i Grandi Giri. Secondo Nibali, la novità del Red Bull KM porterà più spettacolo e possibilità di ribaltamento in classifica, specie nelle tappe con arrivo in volata o nei tratti intermedi. Tra i favoriti per la maglia rosa, l’ex campione italiano individua in Primoz Roglic il principale indiziato per la vittoria finale, sottolineando però come il nuovo regolamento possa favorire anche outsider dotati di uno sprint esplosivo, come Tom Pidcock del Team Q36.5.

Il sistema degli abbuoni doppi potrà incidere sulle strategie di gara, spingendo alcuni atleti a puntare maggiormente sugli sprint intermedi.

Antonio Tiberi dovrà prestare particolare attenzione, dato che potrebbe subire gli scatti dei più veloci, ma avrà ampie occasioni per recuperare terreno nelle tappe di montagna.

L'assenza del campione uscente Tadej Pogacar rende la corsa ancora più aperta e imprevedibile.

Secondo Nibali, ogni corridore dovrà adattare la propria strategia in base alle proprie caratteristiche e alle opportunità offerte dal percorso. Gli abbuoni potrebbero risultare decisivi in tappe equilibrate, come confermato dal ricordo della vittoria di Ryder Hesjedal su Purito Rodriguez in un’edizione passata. Tuttavia, nelle tappe di montagna, i distacchi possono ampliarsi e rendere meno determinanti i secondi guadagnati negli sprint.

In sintesi, la novità del Red Bull KM promette di aumentare la spettacolarità e la suspense della corsa rosa. L’attenzione sarà rivolta non solo ai big come Roglic e Pidcock, ma anche a chi saprà sfruttare al meglio le nuove regole. Le quote delle scommesse, seppur non dettagliate nel testo, vedono al momento Roglic come favorito, con outsider pronti a sorprendere.

