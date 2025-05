Giro d’Italia: pronostico, statistiche e protagonisti in Abruzzo

Il Giro d’Italia torna ad accendere i riflettori sull’Abruzzo, regione che si conferma protagonista nel panorama ciclistico nazionale e internazionale. L’edizione di quest’anno propone tappe spettacolari che attraversano paesaggi naturali di rara bellezza, unendo sport, promozione territoriale e passione per il ciclismo. Il coinvolgimento delle comunità locali e il contributo degli organizzatori sottolineano come il Giro sia molto più di una semplice corsa: è un’opportunità di crescita e visibilità per tutto il territorio abruzzese.

L’Abruzzo tra statistiche, eventi e i favoriti per la maglia rosa

Il Giro d’Italia 2024 prende il via da Durazzo in Albania il 9 maggio, ma il cuore pulsante dell’evento si sposterà in Abruzzo dal 16 maggio, quando la carovana arriverà a Castel di Sangro per la settima tappa con arrivo a Tagliacozzo. Quest’ultima rappresenta il primo vero arrivo in quota e prevede un percorso suggestivo che valorizza il patrimonio paesaggistico della regione, attraversando il Parco della Maiella e il Parco Nazionale del Gran Sasso. In concomitanza con la tappa, sono previsti eventi collaterali tra cui un convegno con l’ex CT della nazionale Davide Cassani, a conferma dell’importanza del Giro come motore di iniziative culturali e turistiche.

Saranno 184 i ciclisti al via, suddivisi in 23 squadre.

Assente il vincitore uscente Tadej Pogacar , i favori del pronostico si concentrano su Roglic e Ayuso .

, i favori del pronostico si concentrano su e . Da tenere d’occhio anche Giulio Ciccone, reduce da un brillante secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, insieme a nomi come Landa, Yates, Carapaz e Van Aert.

Le tappe di montagna, come quelle con arrivo a San Valentino sul Monte Baldo, Bormio (con il Mortirolo) e la frazione del Sestriere con il Colle delle Finestre, saranno decisive per la classifica generale. Proprio l’ultima settimana, con arrivi impegnativi e salite storiche, promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo chilometro.

Secondo gli addetti ai lavori, il percorso abruzzese, in particolare la Castel di Sangro-Marsia, saprà esaltare sia le doti dei corridori che la ricchezza ambientale della regione, con la faggeta più grande d’Europa a fare da sfondo alla gara.

In conclusione, il Giro d’Italia 2024 offre all’Abruzzo una nuova vetrina per mettere in mostra le sue eccellenze paesaggistiche e la passione per il ciclismo. Le quote dei favoriti vedono in testa Roglic e Ayuso, con outsider di spessore pronti a sorprendere. Le tappe montane e gli arrivi in quota saranno, come sempre, il giudice supremo della corsa rosa. Segui i nostri approfondimenti per scoprire tutte le novità, analisi e pronostici sulle prossime tappe del Giro d’Italia!