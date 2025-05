Oggi comincia uno dei più importanti eventi sportivi del nostro paese: il Giro d’Italia. Poche manifestazioni sportive sono entrate nella cultura popolare come il Giro, che da oltre un secolo unisce gli italiani davanti alla televisore – e lungo le varie tappe – per assistere a grandi atleti darsi battaglia a bordo delle loro biciclette.

Giro d’Italia 2025: tutte le tappe

Sono 21 le tappe che compongono il Giro d’Italia 2025: la partenza, come già anticipato, avverrà nella città albanese di Durazzo, a cui seguiranno Tirana e Valona. Attraverso Alberobello si arriverà sul territorio italiano, che verrà esplorato in lungo e in largo fino al traguardo di Roma. Se siete interessati a scoprire tutte le tappe nel dettaglio, con data e km da percorrere, ecco un elenco completo:

Data Tappa Percorso Distanza 9 maggio 1ª Durazzo – Tirana 164 km 10 maggio 2ª Tirana – Tirana 13,7 km 11 maggio 3ª Valona – Valona 160 km 13 maggio 4ª Alberobello – Lecce 187 km 14 maggio 5ª Ceglie Messapica – Matera 144 km 15 maggio 6ª Potenza – Napoli 226 km 16 maggio 7ª Castel di Sangro – Tagliacozzo 168 km 17 maggio 8ª Giulianova – Castelraimondo 197 km 18 maggio 9ª Gubbio – Siena 181 km 20 maggio 10ª Lucca – Pisa (cronometro) 28,6 km 21 maggio 11ª Viareggio – Castelnovo ne’ Monti 185 km 22 maggio 12ª Modena – Viadana 172 km 23 maggio 13ª Rovigo – Vicenza 180 km 24 maggio 14ª Treviso – Nova Gorica/Gorizia 186 km 25 maggio 15ª Fiume Veneto – Asiago 214 km 27 maggio 16ª Piazzola sul Brenta – San Valentino di Brentonico 199 km 28 maggio 17ª San Michele all’Adige – Bormio 154 km 29 maggio 18ª Morbegno – Cesano Maderno 144 km 30 maggio 19ª Biella – Champoluc 166 km 31 maggio 20ª Verres – Sestriere 203 km 1 giugno 21ª Roma – Roma 141 km

Giro d’Italia 2025: tutti i partecipanti e i favoriti

Come forse sapete, al Giro d’Italia 2025 non parteciperà Tadej Pogacar, il miglior ciclista al mondo in questo momento. Il prestigioso dorsale numero 1, quindi, è stato assegnato al connazionale Roglic. Di seguito, ecco tutti i partecipanti al giro d’Italia, con numero di dorsale e scuderia di appartenenza.

Per Red Bull-Bora-Hansgrohe : 1) ROGLIC Primoz 2) ALEOTTI Giovanni 3) DENZ Nico 4) HINDLEY Jai 5) MARTINEZ Daniel Felipe 6) MOSCON Gianni 7) PELLIZZARI Giulio 8) TRATNIK Jan.

: 1) ROGLIC Primoz 2) ALEOTTI Giovanni 3) DENZ Nico 4) HINDLEY Jai 5) MARTINEZ Daniel Felipe 6) MOSCON Gianni 7) PELLIZZARI Giulio 8) TRATNIK Jan. Per Alpecin-Deceuninck : 11) GROVES Kaden 12) HERMANS Quinten 13) HOLLMANN Juri 14) JANSSENS Jimmy 15) KIELICH Timo 16) PLANCKAERT Edward 17) VAN DEN BOSSCHE Fabio 18) PLOWRIGHT Jensen.

: 11) GROVES Kaden 12) HERMANS Quinten 13) HOLLMANN Juri 14) JANSSENS Jimmy 15) KIELICH Timo 16) PLANCKAERT Edward 17) VAN DEN BOSSCHE Fabio 18) PLOWRIGHT Jensen. Per Arkéa-B&B Hotels : 21) VERRE Alessandro 22) EPIS Giosuè 23) GUGLIELMI Simon 24) HUYS Laurens 25) MOZZATO Luca 26) RIES Michel 27) SVESTAD-BARDSENG Embret 28) TJOTTA Martin.

: 21) VERRE Alessandro 22) EPIS Giosuè 23) GUGLIELMI Simon 24) HUYS Laurens 25) MOZZATO Luca 26) RIES Michel 27) SVESTAD-BARDSENG Embret 28) TJOTTA Martin. Per Bahrain Victorious : 31) TIBERI Antonio 32) BILBAO Pello 33) CARUSO Damiano 34) EULALIO Afonso 35) GOVEKAR Matevz 36) MIHOLJEVIC Fran 37) PASQUALON Andrea 38) ZAMBANINI Edoardo.

: 31) TIBERI Antonio 32) BILBAO Pello 33) CARUSO Damiano 34) EULALIO Afonso 35) GOVEKAR Matevz 36) MIHOLJEVIC Fran 37) PASQUALON Andrea 38) ZAMBANINI Edoardo. Per Cofidis : 41) FRETIN Milan 42) DEBEAUMARCHÉ Nicolas 43) LASTRA Jonathan 44) MAAS Jan 45) MONIQUET Sylvain 46) OLDANI Stefano 47) PEREZ Anthony 48) SAMITIER Sergio.

: 41) FRETIN Milan 42) DEBEAUMARCHÉ Nicolas 43) LASTRA Jonathan 44) MAAS Jan 45) MONIQUET Sylvain 46) OLDANI Stefano 47) PEREZ Anthony 48) SAMITIER Sergio. Per Decathlon AG2R La Mondiale Team : 51) BENNETT Sam 52) BOUCHARD Geoffrey 53) DE BONDT Dries 54) DEWULF Stan 55) GODON Dorian 56) GUDMESTAD Tord 57) PRODHOMME Nicolas 58) VENDRAME Andrea.

: 51) BENNETT Sam 52) BOUCHARD Geoffrey 53) DE BONDT Dries 54) DEWULF Stan 55) GODON Dorian 56) GUDMESTAD Tord 57) PRODHOMME Nicolas 58) VENDRAME Andrea. Per EF Education-EasyPost : 61) CARAPAZ Richard 62) ASGREEN Kasper 63) CEPEDA Jefferson Alexander 64) DOULL Owain 65) HONORÉ Mikkel Frolich 66) RAFFERTY Darren 67) SHAW James 68) STEINHAUSER Georg.

: 61) CARAPAZ Richard 62) ASGREEN Kasper 63) CEPEDA Jefferson Alexander 64) DOULL Owain 65) HONORÉ Mikkel Frolich 66) RAFFERTY Darren 67) SHAW James 68) STEINHAUSER Georg. Per Groupama-FDJ : 71) GAUDU David 72) BYSTROM Sven Erik 73) DAVY Clément 74) GENIETS Kevin 75) GERMANI Lorenzo 76) PACHER Quentin 77) PALENI Enzo 78) ROCHAS Rémy.

: 71) GAUDU David 72) BYSTROM Sven Erik 73) DAVY Clément 74) GENIETS Kevin 75) GERMANI Lorenzo 76) PACHER Quentin 77) PALENI Enzo 78) ROCHAS Rémy. Per Ineos Grenadiers : 81) BERNAL Egan 82) ARENSMAN Thymen 83) CASTROVIEJO Jonathan 84) HAMILTON Lucas 85) HEIDUK Kim 86) RIVERA Brandon Smith 87) TARLING Joshua 88) TURNER Ben.

: 81) BERNAL Egan 82) ARENSMAN Thymen 83) CASTROVIEJO Jonathan 84) HAMILTON Lucas 85) HEIDUK Kim 86) RIVERA Brandon Smith 87) TARLING Joshua 88) TURNER Ben. Per Intermarché-Wanty : 91) MEINTJES Louis 92) BUSATTO Francesco 93) COLLEONI Kevin 94) PETILLI Simone 95) SMITH Dion 96) THIJSSEN Gerben 97) VAN DER HOORN Taco 98) VAN HOECKE Gijs.

: 91) MEINTJES Louis 92) BUSATTO Francesco 93) COLLEONI Kevin 94) PETILLI Simone 95) SMITH Dion 96) THIJSSEN Gerben 97) VAN DER HOORN Taco 98) VAN HOECKE Gijs. Per Israel-Premier Tech : 101) GEE Derek 102) CLARKE Simon 103) FRIGO Marco 104) FUGLSANG Jakob 105) HIRT Jan 106) HOULE Hugo 107) SCHULTZ Nick 109) STRONG Corbin.

: 101) GEE Derek 102) CLARKE Simon 103) FRIGO Marco 104) FUGLSANG Jakob 105) HIRT Jan 106) HOULE Hugo 107) SCHULTZ Nick 109) STRONG Corbin. Per Lidl-Trek : 111) CICCONE Giulio 112) HOOLE Daan 113) KONRAD Patrick 114) KRAGH ANDERSEN Soren 115) MOSCA Jacopo 116) PEDERSEN Mads 118) VERONA Carlos.

: 111) CICCONE Giulio 112) HOOLE Daan 113) KONRAD Patrick 114) KRAGH ANDERSEN Soren 115) MOSCA Jacopo 116) PEDERSEN Mads 118) VERONA Carlos. Per Movistar Team : 121) QUINTANA Nairo 122) AULAR Orluis 123) BARRENETXEA Jon 124) CEPEDA Jefferson Alveiro 125) FORMOLO Davide 126) MILESI Lorenzo 127) RUBIO Einer 128) TORRES Albert.

: 121) QUINTANA Nairo 122) AULAR Orluis 123) BARRENETXEA Jon 124) CEPEDA Jefferson Alveiro 125) FORMOLO Davide 126) MILESI Lorenzo 127) RUBIO Einer 128) TORRES Albert. Per Q36.5 Pro Cycling Team : 131) PIDCOCK Thomas 132) AZPARREN Xabier Mikel 133) DONOVAN Mark 134) HOWSON Damien 135) LIEPINS Emils 136) MOSCHETTI Matteo 137) VADER Milan 138) ZUKOWSKY Nickolas.

: 131) PIDCOCK Thomas 132) AZPARREN Xabier Mikel 133) DONOVAN Mark 134) HOWSON Damien 135) LIEPINS Emils 136) MOSCHETTI Matteo 137) VADER Milan 138) ZUKOWSKY Nickolas. Per Soudal Quick-Step : 141) LANDA Mikel 142) CATTANEO Mattia 143) CERNY Josef 144) GAROFOLI Gianmarco 145) HAYTER Ethan 146) KNOX James 147) LAMPERTI Luke 148) MAGNIER Paul.

: 141) LANDA Mikel 142) CATTANEO Mattia 143) CERNY Josef 144) GAROFOLI Gianmarco 145) HAYTER Ethan 146) KNOX James 147) LAMPERTI Luke 148) MAGNIER Paul. Per Team Jayco AlUla : 151) HARPER Chris 152) BOUWMAN Koen 153) DE PRETTO Davide 154) DOUBLE Paul 155) ENGELHARDT Felix 156) HEPBURN Michael 157) PLAPP Luke 158) ZANA Filippo.

: 151) HARPER Chris 152) BOUWMAN Koen 153) DE PRETTO Davide 154) DOUBLE Paul 155) ENGELHARDT Felix 156) HEPBURN Michael 157) PLAPP Luke 158) ZANA Filippo. Per Team Picnic PostNL : 161) BARDET Romain 162) EDMONDSON Alex 163) HAMILTON Chris 164) LEEMREIZE Gijs 165) MARKL Niklas 166) POOLE Max 167) VAN UDEN Casper 168) WELTEN Bram.

: 161) BARDET Romain 162) EDMONDSON Alex 163) HAMILTON Chris 164) LEEMREIZE Gijs 165) MARKL Niklas 166) POOLE Max 167) VAN UDEN Casper 168) WELTEN Bram. Per Team Polti VisitMalta : 171) PIGANZOLI Davide 172) BAIS Davide 173) BAIS Mattia 174) LONARDI Giovanni 175) MAESTRI Mirco 176) MUNOZ Francisco 177) PIETROBON Andrea 178) TONELLI Alessandro.

: 171) PIGANZOLI Davide 172) BAIS Davide 173) BAIS Mattia 174) LONARDI Giovanni 175) MAESTRI Mirco 176) MUNOZ Francisco 177) PIETROBON Andrea 178) TONELLI Alessandro. Per Team Visma-Lease a Bike : 181) VAN AERT Wout 182) AFFINI Edoardo 183) KELDERMAN Wilco 184) KOOIJ Olav 185) KRUIJSWIJK Steven 186) LEMMEN Bart 187) VAN BAARLE Dylan 188) YATES Simon.

: 181) VAN AERT Wout 182) AFFINI Edoardo 183) KELDERMAN Wilco 184) KOOIJ Olav 185) KRUIJSWIJK Steven 186) LEMMEN Bart 187) VAN BAARLE Dylan 188) YATES Simon. Per Tudor Pro Cycling Team : 191) STORER Michael 192) BRENNER Marco 193) KRIEGER Alexander 194) PLUIMERS Rick 195) STORK Florian 196) VOISARD Yannis 197) WARBASSE Larry 198) ZIJLAARD Maikel.

: 191) STORER Michael 192) BRENNER Marco 193) KRIEGER Alexander 194) PLUIMERS Rick 195) STORK Florian 196) VOISARD Yannis 197) WARBASSE Larry 198) ZIJLAARD Maikel. Per UAE Team Emirates-XRG : 201) AYUSO Juan 202) ARRIETA Igor 203) BARONCINI Filippo 204) DEL TORO Isaac 205) MAJKA Rafal 206) MCNULTY Brandon 207) VINE Jay 208) YATES Adam.

: 201) AYUSO Juan 202) ARRIETA Igor 203) BARONCINI Filippo 204) DEL TORO Isaac 205) MAJKA Rafal 206) MCNULTY Brandon 207) VINE Jay 208) YATES Adam. Per VF Group-Bardiani CSF-Faizanè : 211) FIORELLI Filippo 212) COVILI Luca 213) MAGLI Filippo 214) MARCELLUSI Martin 215) MARTINELLI Alessio 216) PINARELLO Alessandro 217) TAROZZI Manuele 218) ZANONCELLO Enrico.

: 211) FIORELLI Filippo 212) COVILI Luca 213) MAGLI Filippo 214) MARCELLUSI Martin 215) MARTINELLI Alessio 216) PINARELLO Alessandro 217) TAROZZI Manuele 218) ZANONCELLO Enrico. Per XDS Astana Team: 221) ULISSI Diego 222) CONCI Nicola 223) FORTUNATO Lorenzo 224) KANTER Max 225) KUZMIN Anton 226) MASNADA Fausto 227) POELS Wout 228) SCARONI Christian.

I favoriti

Dopo la panoramica completa degli atleti, andiamo più a fondo per scoprire chi sono i principali favoriti per la vittoria del Giro. I bookmakers prevedono una serrata sfida a due tra Primoz Roglic e Juan Ayuso, che vantano un eccellente stato di forma e caratteristiche tecniche perfette per il percorso, oltre che per una differenza di età che genere il consueto scontro tra esperienza e freschezza. Ma non sono gli unici da tenere in considerazione: attenzione anche a Adam Yates, Richard Carapaz, Simon Yates, Antonio Tiberi e Mikel Landa. Uno di questi atleti potrebbe regalare grandi sorprese.

Dove vedere il Giro d’Italia in tv

Ora che sapete tutto sul Giro d’Italia, è il momento di scoprire dove vedere questa attesissima competizione: la diretta tv dell’evento è affidata a Rai Sport e Raidue, mentre chi è dotato dell’apposito abbonamento potrà seguirlo anche su Eurosport 1. Ma l’edizione 108 del Giro si potrà seguire anche in streaming collegandosi a uno dei servizi a disposizione tra cui Rai Play, Discovery+, Sky Go,Tim Vision, Now e Dazn.