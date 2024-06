Giallo in Vaticano, si toglie la vita giovanissimo: cosa è successo

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Un ragazzo di 20 anni ha deciso di togliersi la vita dopo un’accesa lite con dei compagni. I fatti si sono svolti all’interno della Città del Vaticano, una città-stato al centro di Roma, in Italia, e cuore della Chiesa cattolica romana. Oltre a essere la sede del Pontefice, ospita una collezione di straordinarie opere d’arte e architettoniche. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Giallo in Vaticano, si toglie la vita giovanissimo: i fatti

Uno studente americano di vent’anni è stato trovato impiccato nel bagno di una struttura ricettiva del Vaticano. La vicenda è riportata da Il Messaggero. Secondo le prime informazioni il ragazzo, come ripreso da Fanpage, sarebbe arrivato a Roma lo scorso mercoledì per frequentare un corso estivo e si sarebbe ucciso dopo un litigio con i compagni di stanza. A dare l’allarme il tutor del ragazzo, che non vedendolo arrivare a lezione si è preoccupato. Non ricevendo nessuna risposta alle chiamate, è andato davanti la sua camera. Ha bussato ma nessuno apriva. Si è quindi fatto aprire la porta della stanza da un dipendente dell’albergo. Una volta entrati nel bagno hanno trovato il ragazzo senza vita.

