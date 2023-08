La nuova edizione del Grande Fratello porterà con sé delle grosse novità. Alfonso Signorini dovrà evitare il trash e per questo sta cercando di creare il cast perfetto per il reality di Canale 5 da presentare a Pier Silvio Berlusconi. Nel frattempo l’unica cosa certa è che la giornalista del Tg 5 Cesara Buonamici sarà la sola opinionista di questa edizione. Inoltre, i concorrenti saranno sia Vip che persone comuni. Tra quelli famosi dovrebbe esserci anche una nota attrice venezuelana. L’indiscrezione è stata lanciata in queste ore da Davide Maggio. (Continua a leggere dopo la foto)

“GF Vip 8”, Grecia Colmenares concorrente ufficiale: l’indiscrezione

Ci sarà anche Grecia Colmenares nel cast della nuova edizione del GF Vip 8. A fare il nome della famosa attrice venezuelana è stato DavideMaggio. Sul suo sito si legge: “DavideMaggio.it non poteva non annunciarvi in anteprima che a varcare la soglia rossa l’11 settembre prossimo ci sarà Grecia Colmenares. Celeberrima attrice di telenovelas negli anni 80/90, la sessantenne venezuelana è ferma ai box dal 2000, anno nel quale è andata in onda la sua ultima fatica Vidas Prestadas. Poche le partecipazioni a programmi tv in qualità di concorrente. Tra queste, nel 2012, l’ottava edizione di Bailando Por Un Sueno (in Argentina) e, nel 2019, la quattordicesima edizione della nostra Isola dei Famosi, dove è stata eliminata dopo soli 18 giorni di permanenza, alla quarta puntata”. Grecia Colmenares si aggiunge così agli altri nomi che sono trapelati sui social in questi giorni: la chef tiktoker Rosy Chin; l’attore Ciro Petrone; il maratoneta Alex Schwazer; l’attrice Brigitta Boccoli; il giornalista Giampiero Mughini; la cantante Rosanna Fratello; il conduttore Corrado Tedeschi e la showgirl Samira Lui. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Grecia Colmenares, classe 1962, è un’attrice televisiva venezuelana, considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni ottanta e novanta. Nel 1981 ha interpretato il suo primo ruolo da protagonista in una telenovela: Rosalinda, con Carlos Olivier. Nel 2000 ha recitato nella sua ultima telenovela,Vidas Prestadas, inedita in Italia, co-produzione tra Perù e Venezuela. Poi nel 2019 ha preso parte alla quattordicesima edizione del reality L’isola dei Famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, venendo però eliminata dopo 18 giorni di permanenza. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata in prime nozze col collega Henry Zakka; il matrimonio è fallito ben presto, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Il 4 settembre 1992 Grecia ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco, nato dal suo secondo matrimonio.