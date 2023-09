Grande Fratello, confermata una nota cantante: fan del programma in estasi – L’attesa è finita: lunedì 11 settembre 2023 prenderà il via la nuova edizione del “GF Vip 8”. Una stagione completamente rinnovata: il clima richiesto sarà meno trash e il cast sarà composto da personaggi famosi e persone normali. Al timone ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini, e opinionista unica la giornalista Cesara Buonamici. Avremo in studio anche Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista social. Scopriamo qualche altra anticipazione sul reality show di Canale 5: confermata un’altra famosa artista tra i vipponi. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, confermata una nota cantante: pubblico in estasi

Per la gioia dei fan, in astinenza dallo scorso 3 aprile quando è andata in onda l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, arriva una nuova edizione del reality show più longevo della tv. La vera grande rivoluzione riguarda il cast, che sarà formato da personaggi famosi e da persone comuni (saranno la maggioranza), per un totale di 22 concorrenti che dovranno convivere tutti assieme sotto lo stesso tetto per parecchio tempo. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, una nota cantante tra i concorrenti: l’indiscrezione di “Dagospia”

Nelle scorse ore “Tv Sorrisi e Canzoni” ha confermato sei concorrenti. I tre personaggi famosi sono Grecia Colmenares, interprete amatissima delle telenovelas degli Anni 80 e 90, il campione olimpico e marciatore Alex Schwazer e l’attrice e regista Beatrice Luzzi. Sul fronte persone comuni invece Letizia Petris, una fotografa laureata in comunicazione e marketing, Giselda Torresan, un’operaia turnista, e Vittorio Menozzi, un ingegnere con l’hobby della moda. È di queste un’altra croccante indiscrezione. Sembra ormai certa la partecipazione al “GF Vip 8” di una nota cantante. (continua a leggere dopo le foto)

Rosanna Fratello al reality show di Signorini? Le ultime notizie sul cast

Oggi, 7 settembre, è stato svelato il nome di una nuova vippona: Rosanna Fratello. A dare la notizia è stato il portale Dagospia, che ha rivelato che a breve sarà annunciata ufficialmente la cantante di “Sono Una Donna Non Sono Una Santa”. In realtà, alcune settimane fa, Davide Maggio aveva anticipato una sua possibile partecipazione nel reality. TvBlog invece ha fatto i nomi di altri cinque vipponi a cui manca solamente l’annuncio ufficiale: parliamo di Massimiliano Varrese, la showgirl Samira Lui, la cantante Marina Fiordaliso, l’attore Ciro Petrone e il giornalista Giampiero Mughini.