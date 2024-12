“Uomini e donne”, nuova doccia gelata per Gemma dopo il lutto dei giorni scorsi – Brutta sorpresa per Gemma Galgani a “Uomini e Donne”: Maria De Filippi ha rivelato che Fabio è uscito in questi giorni con Eleonora, la quale ha spiegato a tutti i presenti che le cose tra loro sono andate molto bene. A darne conferma anche lo stesso cavaliere. (continua a leggere dopo le foto)

Maria De Filippi ha lasciato ampio spazio al Trono Over a Fabio Cannone, ex cavaliere di Gemma Galgani. La frequentazione tra i due è arrivata a capolinea nelle scorse settimane quando il cavaliere è stato al centro di segnalazioni pesanti circa una presunta fidanzata in Spagna. Gemma Galgani lo aveva accusato di essere finto e lui di tutta risposta aveva replicato con una durissima lettera in cui rivolgeva al volto storico del dating show parole pesantissime: “È chiusa, falsa, bugiarda, una donna di teatro, le piace stare in tv, ha fatto di tutto per cercare qualcosa di male in me e non riesce ad aprire il suo cuore”. Ora l’uomo si è aperto ad una nuova conoscenza: Eleonora. Nell’ultima puntata il cavaliere ha spiegato che i due sono usciti e qualcosa è scattato. (continua a leggere dopo le foto)

A proposito di Eleonora Fabio Cannone ha detto: “Abbiamo mangiato insieme, ci siamo divertiti…Abbiamo passato delle belle ore. Abbiamo parlato tanto”. Eleonora ha poi tenuto a dire che hanno già panificato di andare a ballare insieme, non facendo mistero di aver avuto una bellissima prima impressione: “Lui è veramente una persona solare…”.

