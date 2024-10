Francesca Pascale e il divorzio con Paola Turci, si scopre ora il motivo dell’addio – Quattro mesi fa Paola Turci e Francesca Pascale si sono dette ufficialmente addio dopo due anni di matrimonio. Oggi, a distanza di tempo, la 39enne napoletana è tornata a parlare della separazione dalla cantante, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. (continua a leggere dopo le foto)

Francesca Pascale e Paola Turci hanno deciso di rompere il loro matrimonio mesi fa. Sui motivi dell’addio le due donne hanno cercato di mantenere il massimo riserbo, provando a tenere lontani i riflettori. I media già da maggio riferivano della separazione tra le due. In una recente intervista al settimanale “Gente” l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha fatto una rivelazione inattesa sui motivi che hanno portato al divorzio. (continua a leggere dopo le foto)

Francesca Pascale e il divorzio con Paola Turci, l’attivista torna a parlarne

Nella lunga chiacchierata con il settimanale “Gente”, che le ha dedicato la cover del numero in edicola, Francesca Pascale ha detto di essere ancora molto legata all’ex compagna. Non solo, tra le righe, la nota attivista ha fatto intendere di essere stata lei a mettere fine all’unione. «Le voglio bene. Ma quando il sentimento non è reciproco bisogna rendersene conto, sennò ti fai male», ha dichiarato al magazine l’ex fidanzata del defunto leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

