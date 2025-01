Home | Formula 1 2025: calendario, squadre e piloti in lotta per il titolo

La stagione 2025 della Formula 1 inizierà con un evento storico: per la prima volta, tutti i team si riuniranno per un lancio congiunto alla O2 Arena di Londra il 18 febbraio 2025, dove verranno svelate le nuove livree. La stagione, che si preannuncia ricca di novità, vedrà l’ingresso di giovani piloti e lo scontro tra esperti e nuovi talenti. Con il debutto di nuove vetture e il rinnovato interesse per il campionato, l’attesa per la stagione 2025 è già altissima.

Programma e inizio della stagione

La stagione 2025 di Formula 1 promette di essere una delle più eccitanti degli ultimi anni, con un calendario arricchito da ben 24 gare e numerosi cambiamenti. Il campionato prenderà il via il 16 marzo con il Gran Premio d’Australia e si concluderà il 7 dicembre a Abu Dhabi. Una delle principali modifiche riguarda il posticipo dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, che si terranno ad aprile, per evitare la sovrapposizione con il Ramadan. La stagione, come di consueto, vedrà anche gare consecutive (i famosi “back-to-back”), con numerosi trittici di appuntamenti ravvicinati, tra cui un finale esplosivo a novembre e dicembre con tre gare in 14 giorni.

Il favoritissimo rimane Max Verstappen che ha vinto gli ultimi quattro titoli. Eppure nella scorsa stagione, a differenza degli anni passati, l’olandese ha faticato per la vittoria finale, resistendo agli assalti degli avversari. In particolar modo anche nel 2025 i fari saranno puntati su Lando Norris, che finalmente sembra aver fatto il salto di qualità per puntare in alto.

La Ferrari con Lewis Hamilton proverà a interrompere un lungo digiuno che dura ormai da troppi anni. L’inglese è stato scelto appositamente per riportare il titolo piloti a Maranello. Il Mondiale costruttori, invece, parte con tutti i favori del pronostico per la RedBull, assoluta dominatrice degli ultimi anni. Tuttavia i bookmaker hanno fiducia nella Ferrari e nella McLaren, che potrebbero spodestare la scuderia austriaca. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Lewis Hamilton of Great Britain and Mercedes looks on ahead of the F1 2022 End of Year photo prior to the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on November 20, 2022 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

I team e i nuovi piloti

La stagione 2025 segnerà un importante rimescolamento nelle formazioni di diversi team. La mossa più clamorosa riguarda Lewis Hamilton, che dopo 12 anni con la Mercedes, passerà alla Ferrari. Carlos Sainz lascerà la scuderia di Maranello per andare alla Williams, mentre Andrea Kimi Antonelli, giovane promessa della Mercedes, prenderà il posto di Hamilton nel team senior.

La Haas si presenta con una line-up completamente rinnovata, con Oliver Bearman, già pilota di riserva, promosso a titolare, mentre Nico Hülkenberg si sposterà alla Sauber, dove sostituirà Valtteri Bottas. In Alpine il giovane Jack Doohan sostituirà Esteban Ocon a partire dal Gran Premio di Abu Dhabi 2024.

La Red Bull Racing vedrà il ritorno di Liam Lawson, che sostituirà Sergio Perez, nonostante il messicano avesse un contratto valido fino al 2026. Anche la Racing Bulls promuoverà un altro giovane talento, Isack Hadjar, che farà il suo debutto ufficiale in F1 dopo un ottimo secondo posto in Formula 2. Con questi cambiamenti, la stagione 2025 vedrà ben sei debuttanti: Bearman, Antonelli, Bortoleto, Doohan, Lawson e Hadjar. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il regolamento nel 2025

Sul fronte tecnico, il 2025 introdurrà alcune modifiche importanti. Il peso minimo per i piloti passerà da 80 a 82 kg, portando l’intero peso minimo della vettura a 800 kg, per garantire l’equità tra i piloti di diversa statura. Inoltre, un sistema di raffreddamento obbligatorio entrerà in vigore per temperature superiori ai 30,5°C, con un aumento di peso di 5 kg per le vetture equipaggiate. Le modifiche al DRS renderanno più precise le regolazioni, mentre il punto per il giro più veloce, introdotto nel 2019, verrà abolito.

Dal punto di vista sportivo, le squadre dovranno schierare un giovane pilota in almeno due sessioni di prove libere durante la stagione. Inoltre, i test saranno limitati a 20 giorni, con un massimo di 1.000 km percorsi dai piloti durante i test con le vetture precedenti. L’introduzione di nuove regole riguarderà anche le qualifiche: in caso di cancellazione, la griglia di partenza si baserà sulla classifica del Campionato Piloti. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il calendario del Mondiale

GP Australia (14 Marzo – 16 Marzo) GP Cina (21– 23 Marzo) GP Giappone (4 – 6 Aprile) GP Bahrain (11 – 13 Aprile) GP Arabia Saudita (18 – 20 Aprile) GP Miami (2 – 4 Maggio) GP Emilia Romagna (16 – 18 Maggio) GP Monaco (23 – 25 Maggio) GP Spagna (30 – 1 Giugno) GP Canada (13 – 15 Giugno) GP Austria (27 – 29 Giugno) GP Belgio (25 – 27 Luglio) GP Ungheria (1 – 3 Agosto) GP Paesi Bassi (29 – 31 Agosto) GP Italia ( 5 – 7 Settembre) GP Azerbaigian (19 – 21 Settembre) GP Singapore (3 – 5 Ottobre) GP Stati Uniti (17 – 29 Ottobre) GP Messico (24 – 26 Ottobre) GP Brasile (7 – 9 Novembre) GP Las Vegas (20 – 22 Novembre) GP Qatar (28 novembre – 30 Novembre) GP Abu Dhabi (5 – 7 Dicembre)

